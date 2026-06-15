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Оккупанты на ВОТ Запорожья навязывают детям российскую идентичность через игру - ЦНС

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Захватчики проводят для школьников пропагандистские игры и конкурсы с целью уничтожения украинской идентичности. Детей готовят к восприятию идеологии рф.

Оккупанты на ВОТ Запорожья навязывают детям российскую идентичность через игру - ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупационная администрация продолжает системную обработку украинских детей через пропагандистские мероприятия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под предлогом интеллектуальных конкурсов и образовательных программ школьникам навязывают искаженное представление о россии как о якобы "общей родине" и государстве, которым нужно гордиться.

Очередным примером стала игра под названием "та самая россия", во время которой детей знакомили с российской историей, культурой, географией и так называемыми "героями отечества". Участникам рассказывали о "величии россии", ее достижениях и военных подвигах, формируя положительное отношение к государству-оккупанту

- говорится в сообщении.

Указывается, что подобные мероприятия являются частью долгосрочной политики кремля по замене украинской идентичности российской.

Детей пытаются убедить, что их будущее связано именно с россией, а украинская культура, история и государственность постепенно вытесняются из образовательного и информационного пространства оккупированных территорий

- подчеркивают в ЦНС.

Там отмечают, что оккупанты активно используют школы, молодежные движения и детские организации для распространения идеологии "русского мира".

"Под видом конкурсов, викторин и патриотических акций украинских детей постепенно готовят к восприятию российской пропаганды как единственно правильной картины мира", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

По оценкам ЦПД, россия продолжает масштабировать практики милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины, превращая подростков в мобилизационный ресурс для будущих войн.

Социальный лифт в обмен на лояльность: россия «покупает» молодежь на оккупированных территориях — ЦПД14.06.26, 07:15 • 10017 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоОбразование
российская пропаганда
Война в Украине
Запорожская область
Украина