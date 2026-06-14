Социальный лифт в обмен на лояльность: россия «покупает» молодежь на оккупированных территориях — ЦПД

россия продолжает вкладывать значительные ресурсы в идеологическую обработку молодежи, чтобы в перспективе сформировать лояльные элиты на оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что об этом, в частности, свидетельствует масштабная кремлевская кадровая программа "Территория новых возможностей": оккупационные ресурсы отчитываются о более чем 2700 заявках от жителей ВОТ. Участникам обещают тренинги и работу с российскими наставниками и преподавателями.

Задекларированные цели программы — "противодействие историческим фейкам" и "привлечение молодежи к социально полезной деятельности" — четко указывают на истинные цели кремля. Под видом "обучения" оккупанты пытаются искусственно создать сеть местных лидеров общественного мнения, которые в будущем будут интегрированы в вертикаль власти на ВОТ и будут действовать исключительно в интересах москвы. А через лекции об "исторической правде" молодежи навязывают российские имперские мифы, полностью вытесняя украинский культурный и исторический контекст — указывают в ЦПД.

Там добавляют, что подобные программы преподносятся оккупантами как забота о молодежи на ВОТ и предоставление ей "социальных лифтов", хотя на самом деле кремль просто использует молодых людей как инструмент для закрепления своих геополитических позиций.

Напомним

По оценкам ЦПД, россия продолжает масштабировать практики милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины, превращая подростков в мобилизационный ресурс для будущих войн.

Расходы на милитаризацию молодежи в РФ в 2026 году вырастут в 20 раз - ЦПД