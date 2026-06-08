Почти 800 млн долларов кремль планирует потратить на милитаризацию молодежи в 2026 году. Это почти в 20 раз больше, чем до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что за эти средства можно было бы построить примерно 60 современных школ.

Вместо этого под видом "патриотического воспитания" российским детям навязывают милитаризм, культ войны и лояльность к режиму. Вместо качественного образования и развития критического мышления в россии массово проводят военно-пропагандистские мероприятия, организуют игры вроде "зарницы" и закупают учебные макеты оружия, в том числе даже надувные "Катюши" - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что через концерты пропагандистских исполнителей, военизированные шоу и идеологические кампании кремль целенаправленно формирует поколение, для которого военная агрессия должна восприниматься как норма.

Напомним

На временно оккупированной территории Луганской области захватчики создали "совет по защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти".

«Военные храмы» и пропаганда – кремль использует церковь на оккупированных территориях для поддержки армии рф