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В июле рф понесла рекордные потери в живой силе с начала 2026 года - Генштаб

Киев • УНН

 • 15115 просмотра

В июле 2026 года российские оккупационные войска потеряли 42 860 человек, что стало рекордным показателем с начала года. За семь месяцев общие потери противника составили 238 650 человек.

В июле рф понесла рекордные потери в живой силе с начала 2026 года - Генштаб

В июле российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала 2026 года. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в течение прошлого месяца армия рф потеряла 42 860 человек.

Ежемесячная динамика потерь живой силы оккупантов в 2026 году

  • Январь: 31 710 человек
    • Февраль: 26 090 человек
      • Март: 31 960 человек
        • Апрель: 32 980 человек
          • Май: 33 760 человек
            • Июнь: 39 290 человек
              • Июль: 42 860 человек (рекордный показатель 2026 года).

                "В целом за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек", - подытожили в Генштабе.

                Напомним

                В течение суток 31 июля российская армия потеряла еще 1 470 военнослужащих, 82 артиллерийские системы и 1 838 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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