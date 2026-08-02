В июле рф понесла рекордные потери в живой силе с начала 2026 года - Генштаб

В июле российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала 2026 года. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в течение прошлого месяца армия рф потеряла 42 860 человек.

Ежемесячная динамика потерь живой силы оккупантов в 2026 году

Январь: 31 710 человек

Февраль: 26 090 человек

Март: 31 960 человек

Апрель: 32 980 человек

Май: 33 760 человек

Июнь: 39 290 человек

Июль: 42 860 человек (рекордный показатель 2026 года).

"В целом за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек", - подытожили в Генштабе.

Напомним

В течение суток 31 июля российская армия потеряла еще 1 470 военнослужащих, 82 артиллерийские системы и 1 838 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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