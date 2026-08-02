В июле рф понесла рекордные потери в живой силе с начала 2026 года - Генштаб
Киев • УНН
В июле 2026 года российские оккупационные войска потеряли 42 860 человек, что стало рекордным показателем с начала года. За семь месяцев общие потери противника составили 238 650 человек.
В июле российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала 2026 года. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в течение прошлого месяца армия рф потеряла 42 860 человек.
Ежемесячная динамика потерь живой силы оккупантов в 2026 году
- Январь: 31 710 человек
- Февраль: 26 090 человек
- Март: 31 960 человек
- Апрель: 32 980 человек
- Май: 33 760 человек
- Июнь: 39 290 человек
- Июль: 42 860 человек (рекордный показатель 2026 года).
"В целом за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек", - подытожили в Генштабе.
Напомним
В течение суток 31 июля российская армия потеряла еще 1 470 военнослужащих, 82 артиллерийские системы и 1 838 беспилотников оперативно-тактического уровня.
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