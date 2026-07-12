Америка и мир потеряли решительного лидера - Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма
Киев • УНН
Президент Украины отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим защитником свободы. Зеленский подчеркнул, что Грэм десять раз посещал Украину во время войны и активно поддерживал санкции против россии.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть сенатора США Линдси Грэма и подчеркнул, что Америка и мир потеряли решительного лидера, а также выразил соболезнования семье, его близким и всем, кто имел честь работать вместе с ним, передает УНН.
Глубоко опечалены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее
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Президент добавил, что сенатор Грэм десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения россии и "был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее нужно".
Мы были в постоянном диалоге, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды. Активно продвигая двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины, в последние недели он работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в частности над усилением санкций против россии. Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и к смелости защитников Украины
По словам Зеленского, Америка и мир потеряли решительного лидера.
Выражаем соболезнования семье Линдси, его близким и всем, кто имел честь работать вместе с ним
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Напомним
Американский сенатор Линдси Грэм скончался от внезапной остановки сердца в своем доме. Неза долго до смерти он вернулся из Киева, где встречался с президентом Зеленским.