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Украина и Британия обсудили усиление ПВО, противоракетные проекты и ракеты для Gripen

Киев • УНН

 • 8444 просмотра

Украина и Великобритания обсудили усиление ПВО, противоракетные проекты и поставки ракет Meteor для самолетов Gripen. Встреча состоялась между и.о. министра обороны Украины и начальником Штаба обороны Британии.

Украина и Британия обсудили усиление ПВО, противоракетные проекты и ракеты для Gripen

Украина вместе с Великобританией работает над решениями, которые должны усилить защиту украинского неба. Во время встречи украинская и британская стороны обсудили дальнейшее военное сотрудничество, в частности в сфере противовоздушной обороны, беспилотных систем и поставок вооружения. Об этом сообщает министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

По словам временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары, вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым он провел встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании, главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтоном.

Благодарен Великобритании за лидерство и системную поддержку Украины. Обсудили работу Украины для перехвата инициативы на поле боя. В тесной координации с Главнокомандующим готовим дальнейшие действия, которые должны усилить давление на россию, увеличить потери врага и вывести применение беспилотных систем на новый уровень. Обсудили, как двигаться совместно. В частности – антибаллистические проекты, где возможен вклад Великобритании

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, украинская сторона отдельно рассчитывает на помощь в поставках ракет для систем ПВО, а также ракет Meteor для самолетов Gripen для противодействия российским носителям КАБов.

Также обсудили поставки антишахедных средств, которые могут быть профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Украина имеет уникальный опыт современной войны, который может усиливать и наших партнеров. Работаем для того, чтобы Украина, Великобритания и вся Европа были готовы противодействовать современным угрозам и вызовам будущего

- говорится в сообщении.

Напомним

Премьер Британии Кир Стармер объявил о финансировании 300 млн евро совместно со Швецией для поставки 16 самолетов Gripen E. Средства пойдут на самолеты, подготовку пилотов и инфраструктуру, первые машины ожидают в 2029 году.

Алла Киосак

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