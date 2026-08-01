Украина и Британия обсудили усиление ПВО, противоракетные проекты и ракеты для Gripen

Украина вместе с Великобританией работает над решениями, которые должны усилить защиту украинского неба. Во время встречи украинская и британская стороны обсудили дальнейшее военное сотрудничество, в частности в сфере противовоздушной обороны, беспилотных систем и поставок вооружения. Об этом сообщает министерство обороны Украины, передает УНН.

По словам временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары, вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым он провел встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании, главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтоном.

Благодарен Великобритании за лидерство и системную поддержку Украины. Обсудили работу Украины для перехвата инициативы на поле боя. В тесной координации с Главнокомандующим готовим дальнейшие действия, которые должны усилить давление на россию, увеличить потери врага и вывести применение беспилотных систем на новый уровень. Обсудили, как двигаться совместно. В частности – антибаллистические проекты, где возможен вклад Великобритании

По имеющейся информации, украинская сторона отдельно рассчитывает на помощь в поставках ракет для систем ПВО, а также ракет Meteor для самолетов Gripen для противодействия российским носителям КАБов.

Также обсудили поставки антишахедных средств, которые могут быть профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Украина имеет уникальный опыт современной войны, который может усиливать и наших партнеров. Работаем для того, чтобы Украина, Великобритания и вся Европа были готовы противодействовать современным угрозам и вызовам будущего