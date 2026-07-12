$44.5250.88
ukenru
Эксклюзив
09:43 • 1172 просмотра
В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и ветер, а с 14 июля - потепление
08:47 • 10747 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм
08:20 • 10256 просмотра
Силы беспилотных систем украинскими дронами поразили Сызранский НПЗ в самарской области рф
07:28 • 8960 просмотра
"Супер" Эль-Ниньо может вызвать мировой шок цен на продукты питания, который продлится до 2028 года - аналитики
12 июля, 04:00 • 10315 просмотра
Что празднуют 12 июля в Украине и мире
11 июля, 23:32 • 16272 просмотра
Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил, что не пропустит ни одно судно
11 июля, 22:01 • 5246 просмотра
В Крыму и на ВОТ произошел масштабный блэкаут, сообщают о вероятном ударе по Балаклавской ТЭС
11 июля, 17:44 • 26038 просмотра
Зеленский раскрыл первые результаты проверки по взрыву на складах в Вишневом: руководители двух ГП действовали вопреки закону и решению Ставки
11 июля, 14:25 • 73861 просмотра
Украина и россия атаковали порты друг друга, цены на пшеницу выросли - Bloomberg
11 июля, 12:16 • 63279 просмотра
Нападение на военных ТЦК во Львове — ещё троих участников отправили под стражуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
55%
745мм
Популярные новости
В Германии ультралевая группировка взяла на себя ответственность за саботаж на железной дороге12 июля, 00:17 • 9164 просмотра
Более 4300 человек погибли в результате землетрясения в Венесуэле12 июля, 00:56 • 28303 просмотра
Ле Пен набирает до 35,5% поддержки после решения суда относительно ее участия в выборах12 июля, 01:16 • 13064 просмотра
Моди укрепляет союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне усиления Китая12 июля, 01:55 • 13991 просмотра
Умер сенатор США Линдси ГрэмVideo06:23 • 34785 просмотра
публикации
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм08:47 • 10750 просмотра
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 72189 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались10 июля, 15:05 • 72415 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 10 июля, 14:45 • 64067 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 80494 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Англия
Сумы
Волчанск
Купянск
Славянск
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 34610 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 65676 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 69693 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 65653 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 139558 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм

Киев • УНН

 • 10752 просмотра

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер от внезапной остановки сердца. Он был последовательным сторонником Украины и выступал за усиление санкций против России.

Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм

Американский сенатор Линдси Грэм, скончавшийся от сердечного приступа 11 июля, поддерживал активное участие США в мировых делах, помощь союзникам, в частности Украине и Израилю, а также экономическое и военное давление на противников Вашингтона.

УНН собрал всё, что стоит знать о покойном политике, который поддерживал Украину в противостоянии государству-агрессору России. 

Линдси Грэм родился 9 июля 1955 года в городе Сентрал (штат Южная Каролина, США). Получил образование в Университете Южной Каролины, получил степень бакалавра психологии и доктора права в 1988 году.

Проходил военную службу с 1982 по 1988 годы и участвовал в военных конфликтах в Персидском заливе, в Ираке и в Афганистане. 

До начала политической карьеры служил членом Корпуса генеральных судей-прокуроров ВВС США с 1982 по 1988 год, работая адвокатом  и главным прокурором в Европе.  

После службы в Европе он вернулся в Южную Каролину, оставил действительную военную службу в 1989 году  и начал частную практику в качестве адвоката. Грэм  занимал должность помощника окружного прокурора округа Окони с 1988 по 1992 год и городского прокурора Центрального округа с 1990 по 1994 год. 

С 1993 по 1995 год был членом Палаты представителей Южной Каролины от 2-го избирательного округа.

С 1995 по 2003 год был членом Палаты представителей США от 3-го избирательного округа Южной Каролины.

Старший сенатор США от штата Южная Каролина с 2003 по 2026 год.

Линдси Грэм при жизни получил ряд наград, среди которых Бронзовая Звезда, медаль за похвальную службу и ордена князя Ярослава Мудрого I, II и III степени.

Каких взглядов придерживался сенатор Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец  был сторонником консервативной внутренней политики и активной роли Соединенных Штатов в мире. Он последовательно поддерживал Украину и Израиль, выступал за усиление санкций против России и Ирана, защищал право американцев на владение оружием и выступал против абортов. В то же время в некоторых вопросах, в частности миграции, политик был готов к компромиссам с демократами.

Внешняя политика

Грэма считали одним из главных внешнеполитических "ястребов" в Сенате США. Он выступал за сильную американскую армию, увеличение оборонных расходов и сохранение глобального лидерства Соединенных Штатов.

Сенатор поддержал вторжение США в Ирак, критиковал поспешный вывод американских войск из зон конфликтов и выступал против изоляционизма. По его мнению, Вашингтон должен был активно поддерживать союзников и сдерживать государства, представляющие угрозу для США.

Позиция по Израилю и Ирану

Грэм оставался убежденным сторонником Израиля и поддерживал его право применять силу против ХАМАС, "Хезболлы" и других группировок, связанных с Ираном.

Он также выступал за предоставление Израилю военной помощи и систем противоракетной обороны. По Ирану сенатор занимал жесткую позицию: поддерживал санкции, выступал против ядерной сделки с Тегераном и считал, что США и Израиль должны сохранять возможность военного ответа в случае угрозы появления у Ирана ядерного оружия.

От критики Трампа до политического союза

Во время президентской кампании 2016 года Грэм резко критиковал Дональда Трампа, обвиняя его в ксенофобской риторике и неспособности занимать пост президента.

После победы Трампа он постепенно стал одним из его ближайших союзников в Сенате. Грэм поддерживал назначение консервативных судей, налоговую политику и большую часть внутриполитической программы президента.

В то же время он не всегда соглашался с Трампом. В частности, Грэм критиковал помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года и расходился с президентом в вопросах России, Украины, Сирии и американского военного присутствия за рубежом.

Аборты и однополые браки

Грэм выступал против абортов. В 2022 году он предложил ввести на федеральном уровне запрет на проведение абортов после 15-й недели беременности. Законопроект предусматривал исключения в случаях изнасилования, инцеста или угрозы жизни и физическому здоровью женщины.

Сенатор также поддержал решение Верховного суда США, которое отменило федеральную конституционную гарантию права на аборт.

В вопросе однополых браков Грэм придерживался социально консервативных взглядов. Он считал брак союзом мужчины и женщины и голосовал против федерального закона, который закрепил признание однополых и межрасовых браков. При этом сенатор заявлял, что будет уважать решение Верховного суда, легализовавшее однополые браки в США.

Право на оружие

Грэм был сторонником Второй поправки к Конституции США и права граждан владеть оружием. Он выступал против запрета полуавтоматического оружия, ограничения вместимости магазинов и значительного расширения федеральных проверок покупателей.

В то же время в 2022 году сенатор поддержал двухпартийный закон о безопасности граждан. Он предусматривал дополнительные проверки молодых покупателей оружия, борьбу с незаконной торговлей и финансирование психиатрической помощи и мер безопасности в школах.

Миграционная политика

Взгляды Грэма на миграцию в течение политической карьеры менялись. В 2013 году он входил в группу сенаторов, которые подготовили комплексную миграционную реформу. Она сочетала усиление охраны границы с возможностью легализации части мигрантов без документов.

Грэм также поддерживал предоставление легального статуса людям, которых привезли в США детьми.

Впоследствии он занял более жёсткую позицию, поддержав усиление границы, работу миграционных служб и борьбу с городами, которые ограничивали сотрудничество местной полиции с федеральными властями. Несмотря на это, сенатор продолжал выступать за компромиссные решения, которые сочетали защиту отдельных категорий мигрантов с финансированием пограничной безопасности.

Экономика и здравоохранение

В экономической политике Грэм поддерживал снижение налогов, сокращение государственного регулирования, развитие бизнеса и увеличение добычи традиционных энергоносителей.

Он голосовал за налоговую реформу Трампа и выступал за отмену реформы здравоохранения, известной как Obamacare. Сенатор предлагал передать штатам больше полномочий в распределении средств на медицинские программы.

Поддержка Украины и санкции против России

Грэм был одним из самых последовательных сторонников Украины среди республиканцев. Он поддерживал поставки оружия, усиление украинской противовоздушной обороны и введение более жёстких санкций против России.

Вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем Грэм разработал законопроект о первичных и вторичных санкциях против Москвы. Документ, в частности, предусматривал введение высоких тарифов на товары из стран, которые продолжали покупать российские нефть, газ и уран.

Сенатор заявлял, что российское вторжение представляет угрозу не только Украине, но и всей системе международной безопасности. В то же время он считал, что завершение войны требует не только военного и экономического давления на Россию, но и влияния Китая на Москву.

Напомним

Американский сенатор Линдси Грэм скончался от внезапной остановки сердца в своём доме. Незадолго до смерти он вернулся из Киева, где встречался с президентом Зеленским.

Один из самых выдающихся людей и сенаторов - Трамп отреагировал на смерть Грэма12.07.26, 10:39 • 2098 просмотров

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мирапубликации