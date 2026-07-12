Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм

Американский сенатор Линдси Грэм, скончавшийся от сердечного приступа 11 июля, поддерживал активное участие США в мировых делах, помощь союзникам, в частности Украине и Израилю, а также экономическое и военное давление на противников Вашингтона.

УНН собрал всё, что стоит знать о покойном политике, который поддерживал Украину в противостоянии государству-агрессору России.

Линдси Грэм родился 9 июля 1955 года в городе Сентрал (штат Южная Каролина, США). Получил образование в Университете Южной Каролины, получил степень бакалавра психологии и доктора права в 1988 году.

Проходил военную службу с 1982 по 1988 годы и участвовал в военных конфликтах в Персидском заливе, в Ираке и в Афганистане.

До начала политической карьеры служил членом Корпуса генеральных судей-прокуроров ВВС США с 1982 по 1988 год, работая адвокатом и главным прокурором в Европе.

После службы в Европе он вернулся в Южную Каролину, оставил действительную военную службу в 1989 году и начал частную практику в качестве адвоката. Грэм занимал должность помощника окружного прокурора округа Окони с 1988 по 1992 год и городского прокурора Центрального округа с 1990 по 1994 год.

С 1993 по 1995 год был членом Палаты представителей Южной Каролины от 2-го избирательного округа.

С 1995 по 2003 год был членом Палаты представителей США от 3-го избирательного округа Южной Каролины.

Старший сенатор США от штата Южная Каролина с 2003 по 2026 год.

Линдси Грэм при жизни получил ряд наград, среди которых Бронзовая Звезда, медаль за похвальную службу и ордена князя Ярослава Мудрого I, II и III степени.

Каких взглядов придерживался сенатор Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец был сторонником консервативной внутренней политики и активной роли Соединенных Штатов в мире. Он последовательно поддерживал Украину и Израиль, выступал за усиление санкций против России и Ирана, защищал право американцев на владение оружием и выступал против абортов. В то же время в некоторых вопросах, в частности миграции, политик был готов к компромиссам с демократами.

Внешняя политика

Грэма считали одним из главных внешнеполитических "ястребов" в Сенате США. Он выступал за сильную американскую армию, увеличение оборонных расходов и сохранение глобального лидерства Соединенных Штатов.

Сенатор поддержал вторжение США в Ирак, критиковал поспешный вывод американских войск из зон конфликтов и выступал против изоляционизма. По его мнению, Вашингтон должен был активно поддерживать союзников и сдерживать государства, представляющие угрозу для США.

Позиция по Израилю и Ирану

Грэм оставался убежденным сторонником Израиля и поддерживал его право применять силу против ХАМАС, "Хезболлы" и других группировок, связанных с Ираном.

Он также выступал за предоставление Израилю военной помощи и систем противоракетной обороны. По Ирану сенатор занимал жесткую позицию: поддерживал санкции, выступал против ядерной сделки с Тегераном и считал, что США и Израиль должны сохранять возможность военного ответа в случае угрозы появления у Ирана ядерного оружия.

От критики Трампа до политического союза

Во время президентской кампании 2016 года Грэм резко критиковал Дональда Трампа, обвиняя его в ксенофобской риторике и неспособности занимать пост президента.

После победы Трампа он постепенно стал одним из его ближайших союзников в Сенате. Грэм поддерживал назначение консервативных судей, налоговую политику и большую часть внутриполитической программы президента.

В то же время он не всегда соглашался с Трампом. В частности, Грэм критиковал помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года и расходился с президентом в вопросах России, Украины, Сирии и американского военного присутствия за рубежом.

Аборты и однополые браки

Грэм выступал против абортов. В 2022 году он предложил ввести на федеральном уровне запрет на проведение абортов после 15-й недели беременности. Законопроект предусматривал исключения в случаях изнасилования, инцеста или угрозы жизни и физическому здоровью женщины.

Сенатор также поддержал решение Верховного суда США, которое отменило федеральную конституционную гарантию права на аборт.

В вопросе однополых браков Грэм придерживался социально консервативных взглядов. Он считал брак союзом мужчины и женщины и голосовал против федерального закона, который закрепил признание однополых и межрасовых браков. При этом сенатор заявлял, что будет уважать решение Верховного суда, легализовавшее однополые браки в США.

Право на оружие

Грэм был сторонником Второй поправки к Конституции США и права граждан владеть оружием. Он выступал против запрета полуавтоматического оружия, ограничения вместимости магазинов и значительного расширения федеральных проверок покупателей.

В то же время в 2022 году сенатор поддержал двухпартийный закон о безопасности граждан. Он предусматривал дополнительные проверки молодых покупателей оружия, борьбу с незаконной торговлей и финансирование психиатрической помощи и мер безопасности в школах.

Миграционная политика

Взгляды Грэма на миграцию в течение политической карьеры менялись. В 2013 году он входил в группу сенаторов, которые подготовили комплексную миграционную реформу. Она сочетала усиление охраны границы с возможностью легализации части мигрантов без документов.

Грэм также поддерживал предоставление легального статуса людям, которых привезли в США детьми.

Впоследствии он занял более жёсткую позицию, поддержав усиление границы, работу миграционных служб и борьбу с городами, которые ограничивали сотрудничество местной полиции с федеральными властями. Несмотря на это, сенатор продолжал выступать за компромиссные решения, которые сочетали защиту отдельных категорий мигрантов с финансированием пограничной безопасности.

Экономика и здравоохранение

В экономической политике Грэм поддерживал снижение налогов, сокращение государственного регулирования, развитие бизнеса и увеличение добычи традиционных энергоносителей.

Он голосовал за налоговую реформу Трампа и выступал за отмену реформы здравоохранения, известной как Obamacare. Сенатор предлагал передать штатам больше полномочий в распределении средств на медицинские программы.

Поддержка Украины и санкции против России

Грэм был одним из самых последовательных сторонников Украины среди республиканцев. Он поддерживал поставки оружия, усиление украинской противовоздушной обороны и введение более жёстких санкций против России.

Вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем Грэм разработал законопроект о первичных и вторичных санкциях против Москвы. Документ, в частности, предусматривал введение высоких тарифов на товары из стран, которые продолжали покупать российские нефть, газ и уран.

Сенатор заявлял, что российское вторжение представляет угрозу не только Украине, но и всей системе международной безопасности. В то же время он считал, что завершение войны требует не только военного и экономического давления на Россию, но и влияния Китая на Москву.

Напомним

Американский сенатор Линдси Грэм скончался от внезапной остановки сердца в своём доме. Незадолго до смерти он вернулся из Киева, где встречался с президентом Зеленским.

Один из самых выдающихся людей и сенаторов - Трамп отреагировал на смерть Грэма