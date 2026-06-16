Зеленский подтвердил встречу с Трампом на саммите G7 и поделился фото

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил и поделился кадрами встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во французском Эвиане, пишет УНН.

Всегда важно координировать позиции — подписал Зеленский фото с Трампом, сопроводив пост в соцсетях флагами Украины и США.

На обнародованных Президентом фотографиях также видны секретарь СНБО Рустем Умеров, который является главой делегации Украины на мирных переговорах, а также госсекретарь США Марко Рубио, который также занимает должность советника Трампа по нацбезопасности.

Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"

Также Зеленский анонсировал "серьезный график" на день, указав, что встречи уже начались "содержательно".