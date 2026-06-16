Зеленский подтвердил встречу с Трампом на саммите G7 и поделился фото
Киев • УНН
Зеленский встретился с Трампом на саммите G7 во Франции для координации позиций. В повестке дня Президента на саммите — усиление ПВО и дипломатическое завершение войны с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил и поделился кадрами встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во французском Эвиане, пишет УНН.
Всегда важно координировать позиции
На обнародованных Президентом фотографиях также видны секретарь СНБО Рустем Умеров, который является главой делегации Украины на мирных переговорах, а также госсекретарь США Марко Рубио, который также занимает должность советника Трампа по нацбезопасности.
Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"16.06.26, 13:19 • 9186 просмотров
Также Зеленский анонсировал "серьезный график" на день, указав, что встречи уже начались "содержательно".
Уже содержательно начались встречи на саммите G7 во Франции. Эммануэль, господин Президент, спасибо! График на день серьезный. Главное – усилить ПВО для Украины и подтолкнуть дипломатию, чтобы россия завершила свою войну. Мир нужен