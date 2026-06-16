В РФ подтвердили, что фрегат "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы по британской яхте в Ла-Манше

В министерстве обороны рф подтвердили, что произвели предупредительные выстрелы в сторону парусной яхты "Bright Future" в проливе Ла-Манш, поскольку гражданское судно двигалось "опасным курсом на сближение с кораблем", передает УНН.

Сегодня, 16 июня в 12.45, экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту "Bright Future" под флагом Великобритании, которая двигалась под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем. В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата предпринял несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало - говорится в сообщении.

В минобороны рф добавили, что с целью привлечения внимания экипажа яхты "был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры, судно продолжало опасное сближение".

После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести предупредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля - говорится в сообщении.

как уверяют в минобороны рф, экипаж фрегата "Адмирал Григорович" "действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента".

Напомним

Как писала The Telegraph, российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь по британской гражданской яхте в Ла-Манше после того, как суда опасно сблизились. Инцидент произошел за пределами территориальных вод Великобритании, пострадавших нет.