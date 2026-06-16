До 60% ударов по целям в России осуществляются с помощью дронов Fire Point — Штилерман на Eurosatory-2026

Украинские дальнобойные беспилотники производства украинской компании Fire Point обеспечивают до 60% ударов по целям на территории россии и еще около 60% поражений по целям средней дальности. Об этом во время международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже рассказал соучредитель компании и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в комментарии УНН.

По его словам, именно дроны FP-1 и FP-2 сегодня составляют основу ударных возможностей Украины в глубине территории россии.

Это дроны, с помощью которых то, что вы видите на экранах телевизора, пылает на территории рашки. Это где-то 60% делается с помощью этого дрона (FP-1 – ред.), и где-то тоже около 60% middle strike-поражений, которые вы видите, делается с помощью дрона FP-2 - рассказал Штилерман в комментарии журналистам.

Он отметил, что компания продолжает совершенствовать дроны. В частности, FP-2 получил увеличенную боевую нагрузку и уже способен доставлять до 200 кг полезной нагрузки на расстояние до 300 км.

Соучредитель компании рассказал, что Fire Point впервые участвует в Eurosatory и представил полную линейку собственных разработок. Среди них, в частности, уже упомянутые ударные дроны FP-1 и FP-2, крылатая ракета наземного базирования FP-5 Flamingo, противобаллистическая ракета FP-7.х, которая рассматривается как один из базовых элементов будущего панъевропейского антибаллистического щита FREYJA, а также баллистическая ракета FP-9 с дальностью до 850 км и полезной нагрузкой 800 кг.

Кроме готовых образцов вооружения, компания показала собственные производственные технологии и оборудование, в частности станки для намотки карбоновых конструкций, стенды для тестирования ракетных двигателей, компьютерный томограф для крупных ракетных двигателей, навигационные решения и безлюфтовые сервоприводы для баллистических ракет.

Мы надеялись, что наш стенд покажет, что сейчас Украина – это не только потребитель какой-то помощи, но уже стала поставщиком решений в сфере безопасности для всей Европы, а, пожалуй, и для всего мира. Что сейчас Украина является неотъемлемой частью архитектуры безопасности Европы - отметил Денис Штилерман.

По его словам, компания доказала, что может производить эффективное вооружение в больших масштабах и по значительно более низкой стоимости по сравнению со многими иностранными системами.

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