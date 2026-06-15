В Париже стартовала крупнейшая выставка вооружения Eurosatory-2026: смотрите эксклюзивные кадры

В Париже начала свою работу одна из крупнейших и самых масштабных выставок в сфере вооружения и безопасности Eurosatory-2026, передает корреспондент УНН.

На нынешней выставке, которая продлится до 19 июня, представлены инновации от более чем 2000 компаний оборонной промышленности и индустрии национальной безопасности из более чем 60 стран. Представлены и такие гиганты как немецкий концерн Rheinmetall, американский Lockheed Martin и международная корпорация Airbus.

Выставка, которая проводится раз в два года, считается одной из главных международных площадок для презентации новейших военных разработок и обсуждения будущего европейской безопасности. Eurosatory-2026 — это первая выставка, которая пройдет после принятия ЕС плана "ReArm Europe", целью которого является мобилизация около 800 миллиардов евро в течение четырех лет для развития и модернизации европейской обороны.

Особое внимание на нынешнем мероприятии уделено развитию высокотехнологичных решений для современного поля боя, системам противовоздушной и противоракетной обороны, спутниковой связи, кибербезопасности и защите критической инфраструктуры.

Значительное внимание уделено беспилотным системам и средствам противодействия дронам. Свои наработки в сфере производства беспилотных аппаратов представил французский производитель Delair.

Широко представлены на нынешней выставке и украинские производители вооружения.

Среди экспонатов, которые демонстрируют украинские производители, — ударные и разведывательные беспилотники, проверенные в реальных боевых условиях. В частности, компания Skyeton представит беспилотный комплекс Raybird, имеющий более 350 тысяч часов боевого налета, а Ukrspecsystems – разведывательный БПЛА SHARK-M, способный работать на расстоянии до 180 километров от оператора.

Представила свои разработки и компания Fire Point. Визитной карточкой компании уже стала розовая ракета Flamingo.

Представлены и другие продукты – FP-1, FP-2, FP-5, более известная как Flamingo, FP-7 (баллистическая ракета, производство которой на 90% локализовано в Украине) и FP-9. Примечательно, что на стенде представлены настоящие ракеты, правда без навигационного блока и боевого заряда.

Всего на Eurosatory-2026 представлены более 60 украинских компаний, работающих в различных сегментах оборонно-промышленного комплекса — от производства беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы до бронетехники, боеприпасов, роботизированных платформ и военной электроники.

С момента своего основания в 1967 году Eurosatory превратилась в одну из ключевых мировых площадок для демонстрации оборонных технологий и формирования международных партнерств в сфере безопасности. На фоне увеличения оборонных бюджетов европейских государств и активного переосмысления подходов к коллективной безопасности нынешняя выставка может стать важной площадкой для заключения новых контрактов, развития кооперации между производителями и обсуждения будущей архитектуры обороны Европы.