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Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Плесень появляется из-за влажности и плохой вентиляции помещений. Для её удаления используют уксус, соду, хлор или специальные препараты.

Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика

Плесень на стенах — не только эстетическая проблема, но и потенциальная угроза для здоровья человека. Избавиться от нее возможно, однако для этого важно не только обработать пораженные поверхности, а и устранить причины появления плесени. Подробнее о том, почему возникают грибок и плесень в квартире и как от них избавиться, расскажет УНН.

Почему в квартире появляется грибок

Грибок возникает там, где достаточно влаги и плохая циркуляция воздуха. Чаще всего проблема появляется в ванных комнатах, кухнях, подвалах или в помещениях с недостаточным проветриванием. Высокая влажность создает идеальные условия для размножения спор плесени. Также одной из распространенных причин является конденсат на окнах и стенах, который образуется из-за разницы температур внутри и снаружи помещения. Способствовать появлению грибка могут также протечки труб, неисправная сантехника или проблемы с кровлей дома. Нередко плесень появляется в квартирах с плохой вентиляцией. Если воздух застаивается, то влага не испаряется должным образом и оседает на поверхностях. Дополнительным фактором риска является сушка одежды внутри помещения без регулярного проветривания.

Грибок может также развиваться на обоях, штукатурке, древесине, картоне и даже на клее для отделочных материалов. Особенно быстро он распространяется в затемненных местах за мебелью, где владельцы часто не замечают проблему на начальной стадии. Впрочем, игнорировать первые признаки заражения не стоит, так как споры грибка могут попадать в воздух и вызывать аллергические реакции, раздражение дыхательных путей, головную боль и общее ухудшение самочувствия, а чем раньше обнаружить проблему, тем проще будет ее устранить.

Как удалить грибок

Избавиться от грибка можно как с помощью домашних средств, так и специальных противогрибковых препаратов. Выбор способа зависит от масштаба поражения и состояния поверхности.

Самые распространенные способы борьбы с плесенью:

1. Столовый уксус. Его наносят на пораженные участки с помощью распылителя или губки. Уксус может помочь на ранних стадиях появления грибка.

2. Нашатырный спирт. Подходит для очистки кафеля и других непористых поверхностей. Перед использованием его обычно разводят водой.

3. Хлорный отбеливатель. Применяется для уничтожения грибка на плитке и других влагостойких материалах. Важно работать в перчатках и хорошо проветривать помещение.

4. Пищевая сода. Считается одним из самых безопасных домашних средств. Ее можно использовать в виде пасты или раствора.

5. Медный купорос. Используется для борьбы со стойкими очагами грибка, но требует осторожности из-за токсичности.

6. Перекись водорода. Помогает очищать небольшие зараженные участки, однако может обесцвечивать некоторые материалы.

7. Специальные противогрибковые средства. Они предназначены для глубокого проникновения в поверхность и уничтожения спор грибка.

Если плесень проникла под обои или в слой штукатурки, то косметической очистки может быть недостаточно. В таких случаях часто приходится снимать отделку, зачищать пораженную поверхность и проводить повторную обработку специальными препаратами.

Во время работы обязательно используйте  перчатки, респиратор и по возможности защитную одежду. Это поможет избежать контакта со спорами грибка и агрессивными веществами, а после очистки важно дать стене полностью высохнуть. Только после этого можно проводить ремонтные работы, наносить новую штукатурку или клеить обои.

Как предотвратить повторное появление грибка

Чтобы плесень не вернулась, необходимо устранить источник избыточной влаги. Регулярно проветривайте квартиру, особенно ванную комнату и кухню. Следите за исправностью водопроводных труб и сантехники. Не допускайте длительного накопления конденсата на окнах. Во время приготовления пищи пользуйтесь вытяжкой, а после душа оставляйте дверь ванной открытой для лучшей циркуляции воздуха. Если есть возможность, сушите постиранную одежду на балконе или в хорошо вентилируемом помещении. 

Также специалисты рекомендуют использовать грунтовки и отделочные материалы с противогрибковыми добавками. Такие простые меры помогут значительно снизить риск появления плесени и сохранить здоровый микроклимат в квартире.

Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13.06.26, 09:20 • 94212 просмотров

Алла Киосак

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