Похищали мужчин, пытали и насиловали - в Одесской области задержали группу сотрудников ТЦК

Фото: ГБР

В Одесской области сотрудники ГБР разоблачили схему незаконного принуждения граждан к мобилизации в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Задокументированы многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали

Как установило следствие, шесть сотрудников ТЦК действовали противоправным способом для улучшения показателей мобилизации. Они организовали незаконный механизм доставки и содержания мужчин.

К преступной деятельности они привлекли трех представителей местной общественной организации, которые помогали разыскивать граждан и собирать информацию о них.

Задержанных мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования. Их избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Также следствие установило отдельные факты совершения в отношении потерпевших насильственных действий сексуального характера.

У задержанных обнаружили и изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые использовались для преступных действий. В то же время следствие получило доступ к чату, куда сливалась информация о мужчинах - в том же чате состоял и начальник ТЦК.

Всего было задержано 9 человек. Это шесть должностных лиц РТЦК и трое представителей общественной организации.

Задержанным сообщили о подозрении в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет или дольше.

На данный момент суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона открыла уголовное производство после жалоб на нарушение прав граждан в ТЦК.

Также УНН сообщал, что в Закарпатской области умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК.