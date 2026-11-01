Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі
Київ • УНН
Після нічної атаки світло повернули більшості споживачів області. У Дніпрі через перевантаження енергосистеми діють екстрені відключення.
Енергетики відновили електропостачання більшості споживачів Дніпропетровської області після нічної російської атаки, станом на вечір неділі тимчасово знеструмленими залишаються понад 60 тис. абонентів переважно у Павлоградському районі, тоді як у Дніпрі через перевантаження енергосистеми запроваджені екстрені відключення, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у неділю, пише УНН.
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Енергетики повернули світло більшості споживачів області, знеструмлених через нічну ворожу атаку. Наразі без електрики залишаються понад 60 тисяч абонентів. Більшість із них – у Павлоградському районі... У Дніпрі через перевантаження енергосистеми запровадили екстрені відключення електроенергії
– написав Ганжа у Телеграм.
За інформацією Ганжі, ліквідацію наслідків обстрілів продовжують понад 20 аварійних бригад. Керівник області подякував фахівцям за роботу в умовах негоди та загрози повторних ударів і закликав жителів регіону ощадливо споживати електроенергію задля зменшення навантаження на мережу.
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