Энергетики вернули свет большинству абонентов Днепропетровской области на фоне экстренных отключений в Днепре

Энергетики восстановили электроснабжение большинства потребителей Днепропетровской области после ночной российской атаки, по состоянию на вечер воскресенья временно обесточенными остаются более 60 тыс. абонентов, преимущественно в Павлоградском районе, тогда как в Днепре из-за перегрузки энергосистемы введены экстренные отключения, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в воскресенье, пишет УНН.

"Энергетики вернули свет большинству потребителей области, обесточенных из-за ночной вражеской атаки. Сейчас без электричества остаются более 60 тысяч абонентов. Большинство из них — в Павлоградском районе... В Днепре из-за перегрузки энергосистемы ввели экстренные отключения электроэнергии", — написал Ганжа в Telegram.

По информации Ганжи, ликвидацию последствий обстрелов продолжают более 20 аварийных бригад. Руководитель области поблагодарил специалистов за работу в условиях непогоды и угрозы повторных ударов и призвал жителей региона экономно потреблять электроэнергию для снижения нагрузки на сеть.