Энергетики вернули свет большинству абонентов Днепропетровской области на фоне экстренных отключений в Днепре

$45.530.0650.680.09
enru
20:56 • 2394 просмотра
Киевляне получили сообщения о ядерной и химической угрозе из-за вероятной хакерской атаки на приложение «Воздушная тревога»
17:12 • 6886 просмотра
Во время гуманитарной миссии в Олешках украинские военные также эвакуировали 167 гражданских на правобережье Херсонщины
20:43 • 3078 просмотра
В Украине 2 ноября будут действовать графики отключения света до 2,5 очереди
20:26 • 3310 просмотра
Зеленский заявил о готовности встретиться с путиным в Турции при посредничестве Эрдогана
19:07 • 10615 просмотра
В Украину идет похолодание: когда температура начнет снижаться и где возможны первые заморозкиPhoto
1 ноября, 13:51 • 25595 просмотра
Атаки Украины за три дня вывели из строя 10% нефтепереработки рф - данные OSINT-разведкиPhoto
1 ноября, 13:22 • 23899 просмотра
россия потеряла рекордные 54 400 военнослужащих за октябрь - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 10:55 • 32032 просмотра
Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины
1 ноября, 10:25 • 22739 просмотра
Тактика боёв в газопроводах: почему это важно в российско-украинской войне
1 ноября, 09:29 • 22521 просмотра
рф перенаправляет экспорт зерна в Арктику из-за проблем в Чёрном море - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
"Это позорное решение": Сибига отреагировал на допуск рф к чемпионату мира по хоккею 2027 года1 ноября, 11:41 • 7552 просмотра
Сейм Польши имеет право назначать судей Конституционного суда — Еврокомиссия1 ноября, 12:32 • 10391 просмотра
Как правильно обрезать смородину осенью: пять шагов для здорового куста и хорошего урожая1 ноября, 13:07 • 22732 просмотра
В Болгарии продолжается второй тур президентских выборов: что известно1 ноября, 14:12 • 11045 просмотра
В испанском золотом кладе нашли артефакты из метеоритного железа15:34 • 10298 просмотра
публикации
Как правильно обрезать смородину осенью: пять шагов для здорового куста и хорошего урожая1 ноября, 13:07 • 22885 просмотра
Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины
Эксклюзив
1 ноября, 10:55 • 32033 просмотра
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 47364 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 48071 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 67017 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Вадим Гутцайт
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Призраки, загадочные фигуры и жуткие звуки: голливудские звёзды рассказали о своих паранормальных приключениях на Хэллоуин20:39 • 662 просмотра
После ночных атак российское Кстово с НПЗ стало похожим на сказочный Мордор из «Властелина колец»Photo1 ноября, 06:54 • 21608 просмотра
Coachella-2027: названы все три хедлайнера31 октября, 14:02 • 25118 просмотра
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолётеVideo31 октября, 13:56 • 23502 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 26917 просмотра
Актуальное
Золото
ChatGPT
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-400
9К720 Искандер

Энергетики вернули свет большинству абонентов Днепропетровской области на фоне экстренных отключений в Днепре

Киев • УНН

 • 332 просмотра

После ночной атаки свет вернули большинству потребителей области. В Днепре из-за перегрузки энергосистемы действуют экстренные отключения.

Энергетики вернули свет большинству абонентов Днепропетровской области на фоне экстренных отключений в Днепре

Энергетики восстановили электроснабжение большинства потребителей Днепропетровской области после ночной российской атаки, по состоянию на вечер воскресенья временно обесточенными остаются более 60 тыс. абонентов, преимущественно в Павлоградском районе, тогда как в Днепре из-за перегрузки энергосистемы введены экстренные отключения, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в воскресенье, пишет УНН.

"Энергетики вернули свет большинству потребителей области, обесточенных из-за ночной вражеской атаки. Сейчас без электричества остаются более 60 тысяч абонентов. Большинство из них — в Павлоградском районе... В Днепре из-за перегрузки энергосистемы ввели экстренные отключения электроэнергии", — написал Ганжа в Telegram.

По информации Ганжи, ликвидацию последствий обстрелов продолжают более 20 аварийных бригад. Руководитель области поблагодарил специалистов за работу в условиях непогоды и угрозы повторных ударов и призвал жителей региона экономно потреблять электроэнергию для снижения нагрузки на сеть.

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости из соцсетей
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Днепр (город)