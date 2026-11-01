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Техніка

На правому березі Києва відновлено водопостачання - КМДА

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Водопостачання правобережного Києва відновлено, тиск у мережах стабілізувався. Насосні станції працюють штатно, "Київводоканал" контролює системи.

На правому березі Києва відновлено водопостачання - КМДА

Водопостачання правобережної частини Києва відновлено, а водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає УНН.

Деталі

Водопостачання правобережної частини Києва відновлено. Водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Тиск у водопровідних мережах правобережної частини Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам

- заявили в КМДА.

За наявною інформацією, наразі фахівці "Київводоканалу" продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці.

Нагадаємо

У неділю, 1 листопада, в чотирьох районах Києва спостерігався знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
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Електроенергія
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Київ