На правому березі Києва відновлено водопостачання - КМДА

Водопостачання правобережної частини Києва відновлено, а водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає УНН.

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Водопостачання правобережної частини Києва відновлено. Водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Тиск у водопровідних мережах правобережної частини Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам - заявили в КМДА.

За наявною інформацією, наразі фахівці "Київводоканалу" продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці.

Нагадаємо

У неділю, 1 листопада, в чотирьох районах Києва спостерігався знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта.