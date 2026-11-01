На правому березі Києва відновлено водопостачання - КМДА
Київ • УНН
Водопостачання правобережного Києва відновлено, тиск у мережах стабілізувався. Насосні станції працюють штатно, "Київводоканал" контролює системи.
Водопостачання правобережної частини Києва відновлено, а водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає УНН.
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Водопостачання правобережної частини Києва відновлено. Водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Тиск у водопровідних мережах правобережної частини Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам
За наявною інформацією, наразі фахівці "Київводоканалу" продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці.
Нагадаємо
У неділю, 1 листопада, в чотирьох районах Києва спостерігався знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта.