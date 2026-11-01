На правом берегу Киева восстановлено водоснабжение — КГГА

Водоснабжение правобережной части Киева восстановлено, а водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

Водоснабжение правобережной части Киева восстановлено. Водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме. Давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям - заявили в КГГА.

По имеющейся информации, в настоящее время специалисты "Киевводоканала" продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения столицы.

Напомним

В воскресенье, 1 ноября, в четырех районах Киева наблюдалось пониженное давление воды из-за обесточивания объекта водопровода.