На правом берегу Киева восстановлено водоснабжение — КГГА
Киев • УНН
Водоснабжение правобережного Киева восстановлено, давление в сетях стабилизировалось. Насосные станции работают в штатном режиме, «Киевводоканал» контролирует системы.
Водоснабжение правобережной части Киева восстановлено, а водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
Детали
Водоснабжение правобережной части Киева восстановлено. Водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме. Давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям
По имеющейся информации, в настоящее время специалисты "Киевводоканала" продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения столицы.
Напомним
В воскресенье, 1 ноября, в четырех районах Киева наблюдалось пониженное давление воды из-за обесточивания объекта водопровода.