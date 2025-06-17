В Ірані спостерігаються масові збої в роботі інтернету, причини невідомі - ЗМІ

В Ірані повідомляють про масові збої в роботі інтернета по усій країні. Наразі причина збоїв незрозуміла, пише УНН з посиланням на агентство AFP.

Деталі

Іранські засоби масової інформації повідомляють, про масові перебої в інтернеті по всій країні. Зазначається, що причина перебоїв досі незрозуміла, але відомо, що Іран запровадив обмеження на доступ до інтернету після несподіваного нападу Ізраїлю, який стався в відбувся п'ятницю.

Нагадаємо

Через суттєве погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації в регіоні.

Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу

Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу - йдеться у рекомендації.

США знають, де ховається іранський лідер Хаменеї: Трамп закликав Іран до капітуляції