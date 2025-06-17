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В Иране наблюдаются массовые сбои в работе интернета, причины неизвестны - СМИ

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

В Иране наблюдаются массовые сбои в работе интернета по всей стране. Причины перебоев пока неизвестны, но власти ввели ограничения после атаки Израиля.

В Иране наблюдаются массовые сбои в работе интернета, причины неизвестны - СМИ

В Иране сообщают о массовых сбоях в работе интернета по всей стране. На данный момент причина сбоев неясна, пишет УНН со ссылкой на агентство AFP.

Детали

Иранские средства массовой информации сообщают о массовых перебоях в интернете по всей стране. Отмечается, что причина перебоев до сих пор неясна, но известно, что Иран ввел ограничения на доступ к интернету после неожиданного нападения Израиля, которое произошло в пятницу.

Напомним

Из-за существенного ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Израиля и Ирана до стабилизации ситуации в регионе.

Всех граждан Украины, находящихся на территории этих стран, призываем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность

Всех граждан Украины, находящихся на территории этих стран, призываем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность

- говорится в рекомендации.

США знают, где скрывается иранский лидер Хаменеи: Трамп призвал Иран к капитуляции17.06.25, 20:00 • 1232 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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