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МЗС рекомендує українцям виїхати з Ізраїлю та Ірану через погіршення безпекової ситуації у регіоні

Київ • УНН

 • 1636 перегляди

Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, МЗС України закликає громадян покинути Ізраїль та Іран. Посольства формують евакуаційні списки та розробляють шляхи евакуації.

МЗС рекомендує українцям виїхати з Ізраїлю та Ірану через погіршення безпекової ситуації у регіоні

Через суттєве погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.

Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу

- йдеться у рекомендації.

Деталі

Повідомляється також, що посольство України в Ізраїлі та Посольство України в Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян.

Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств Ізраїля та Ірану.

Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти [email protected]

- наголосили у МЗС.

Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17.06.25, 09:04 • 60925 переглядiв

Нагадаємо

Мешканцям Тегерана необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем, заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Дональд Трамп скоротив участь у саміті G7 в Канаді та повернувся до Вашингтона. Рішення пов'язане із загостренням ситуації на Близькому Сході та необхідністю термінових консультацій.

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію голови надзвичайного військового штабу Ірану Алі Шадмані17.06.25, 09:40 • 3452 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

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