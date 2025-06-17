МЗС рекомендує українцям виїхати з Ізраїлю та Ірану через погіршення безпекової ситуації у регіоні
Київ • УНН
Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, МЗС України закликає громадян покинути Ізраїль та Іран. Посольства формують евакуаційні списки та розробляють шляхи евакуації.
Через суттєве погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.
Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу
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Повідомляється також, що посольство України в Ізраїлі та Посольство України в Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян.
Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств Ізраїля та Ірану.
Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88, адреса електронної пошти [email protected]
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