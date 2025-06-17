МЗС рекомендує українцям виїхати з Ізраїлю та Ірану через погіршення безпекової ситуації у регіоні

Через суттєве погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.

Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу

Повідомляється також, що посольство України в Ізраїлі та Посольство України в Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян.

Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств Ізраїля та Ірану.

Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти [email protected]