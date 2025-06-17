Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина

Президент США Дональд Трамп скликає Ради національної безпеки Сполучених Штатів. Воно відбудеться після того, як він повернеться з саміту країн G7. Про це повідомляє УНН з посиланням на Foxnews.

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Ймовірно, причиною скликання є загострення конфлікту між Іраном і Ізраїлем. Також повідомляється, що Трамп достроково залишає саміт G7 увечері 16 червня за місцевим часом (вночі 17 червня).

Про дострокове завершення участі Трампа у саміті повідомляла речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Крім того, під питанням опинилась зустріч Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським в рамках саміту.

Нагадаємо

Під час саміту G7 Дональд Трамп заявив, що США не стануть запроваджувати нові санкції проти росії, поки ЄС не зробить цього першим.

Також УНН повідомляв, що Президент США не підтримав заяву G7, яка закликає Ізраїль та Іран захищати цивільних.