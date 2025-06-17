Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина

Президент США Дональд Трамп созывает Совет национальной безопасности Соединенных Штатов. Оно состоится после того, как он вернется с саммита стран G7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Foxnews.

Детали

Вероятно, причиной созыва является обострение конфликта между Ираном и Израилем. Также сообщается, что Трамп досрочно покидает саммит G7 вечером 16 июня по местному времени (ночью 17 июня).

О досрочном завершении участия Трампа в саммите сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Кроме того, под вопросом оказалась встреча Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита.

Напомним

Во время саммита G7 Дональд Трамп заявил, что США не станут вводить новые санкции против россии, пока ЕС не сделает этого первым.

Также УНН сообщал, что Президент США не поддержал заявление G7, которое призывает Израиль и Иран защищать гражданских.