Ізраїльські військові заявили про ліквідацію голови надзвичайного військового штабу Ірану Алі Шадмані

Ізраїльські ВПС завдали удару по центру Тегерана, ліквідувавши Алі Шадмані. Він був найвищим військовим командиром, наближеним до лідера Ірану Алі Хаменеї.

Винищувачі ізраїльських ВПС атакували центр Тегерана та за "точними розвідувальними даними" завдали удару, ліквідувавши Алі Шадмані, - найвищого військового командира і найближчу особу до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Передає УНН із посиланням на Israel Defense Forces та IDF. Деталі Найвищий військовий офіцер Ірану Алі Шадмані загинув в результаті авіаудару ізраїльських винищувачів по Тегерану. За точними розвідувальними даними, отриманими Розвідувальним управлінням ЦАХАЛу, і завдяки несподіваній можливості вночі (вівторок) ЦАХАЛ завдав удару по укомплектованому командному центру в центрі Тегерана і ліквідував Алі Шадмані, начальника штабу військового часу, найвищого військового командира і найближчу особу до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. - передає Israel Defense Forces. Довідка ЦАХАЛ стверджує що у результаті атаки було ліквідовано начальника штабу воєнного часу і командувача Надзвичайного командування іранських збройних сил. Алі Шадмані командував як Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), так і іранською армією. - уточнює Israel Defense Forces. На початку операції він був призначений командувачем збройними силами Ірану після того, як його попередник Алаа Алі Рашид був ліквідований в ході першого удару операції "Лев, що сходить". Надзвичайний командний центр "Хатам аль-Анбія", яким він керував, відповідав за управління бойовими операціями і затвердження планів вогневої потужності Ірану. Перебуваючи на різних посадах, він безпосередньо впливав на оперативні плани Ірану, спрямовані проти Держави Ізраїль. До усунення свого попередника Шадмані обіймав посаду заступника командувача центру управління в надзвичайних ситуаціях "Хатам аль-Анбія" і керівника оперативного управління у форумі Генерального штабу Збройних сил Ірану. Нагадаємо Ізраїль атакував державне телебачення Ірану. Армія оборони Ізраїлю повідомляв про запуск ракет з Ірану, - системи оборони були приведені в дію для перехоплення, населенню наказано залишатися в укриттях. Дональд Трамп скоротив участь у саміті G7 в Канаді та повернувся до Вашингтона. Рішення пов'язане із загостренням ситуації на Близькому Сході та необхідністю термінових консультацій.