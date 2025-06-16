У ЦАХАЛ заявили, що Іран запустив ракети в напрямку Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території Держави Ізраїль, передає УНН із посиланням на повідомлення ЦАХАЛу.

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За даними ЦАХАЛу, задіяні оборонні системи для перехоплення загрози.

Після отримання тривоги населенню наказано увійти в захищений простір і залишатися там до подальшого повідомлення.

Вихід із захищеного простору дозволений лише за чітким розпорядженням. Продовжуйте виконувати вказівки Командування тилу - йдеться у повідомленні.

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