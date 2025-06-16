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В ЦАХАЛ заявили, что Иран запустил ракеты в направлении Израиля

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана в направлении Израиля. Системы обороны приведены в действие для перехвата, населению приказано оставаться в укрытиях.

В ЦАХАЛ заявили, что Иран запустил ракеты в направлении Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль, передает УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛа.

Детали

По данным ЦАХАЛа, задействованы оборонные системы для перехвата угрозы.

После получения тревоги населению приказано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления.

Выход из защищенного пространства разрешен только по четкому распоряжению. Продолжайте выполнять указания Командования тыла 

- говорится в сообщении.

Израиль атаковал государственное телевидение Ирана: подробности инцидента16.06.25, 19:04 • 942 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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