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Израильские военные заявили о ликвидации главы чрезвычайного военного штаба Ирана Али Шадмани

Киев • УНН

 • 1800 просмотра

Израильские ВВС нанесли удар по центру Тегерана, ликвидировав Али Шадмани. Он был высшим военным командиром, приближенным к лидеру Ирана Али Хаменеи.

Израильские военные заявили о ликвидации главы чрезвычайного военного штаба Ирана Али Шадмани

Истребители израильских ВВС атаковали центр Тегерана и по "точным разведывательным данным" нанесли удар, ликвидировав Али Шадмани, - высшего военного командира и ближайшего человека к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Передает УНН со ссылкой на Israel Defense Forces и IDF.

Детали

Высший военный офицер Ирана Али Шадмани погиб в результате авиаудара израильских истребителей по Тегерану. 

По точным разведывательным данным, полученным Разведывательным управлением ЦАХАЛа, и благодаря неожиданной возможности ночью (вторник) ЦАХАЛ нанес удар по укомплектованному командному центру в центре Тегерана и ликвидировал Али Шадмани, начальника штаба военного времени, высшего военного командира и ближайшего человека к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

- передает Israel Defense Forces.

Справка

ЦАХАЛ утверждает, что в результате атаки был ликвидирован начальник штаба военного времени и командующий Чрезвычайного командования иранских вооруженных сил.

Али Шадмани командовал как Корпусом стражей исламской революции (КСИР), так и иранской армией.

- уточняет Israel Defense Forces.

В начале операции он был назначен командующим вооруженными силами Ирана после того, как его предшественник Алаа Али Рашид был ликвидирован в ходе первого удара операции "Восходящий лев".

Чрезвычайный командный центр "Хатам аль-Анбия", которым он руководил, отвечал за управление боевыми операциями и утверждение планов огневой мощи Ирана.

Находясь на различных должностях, он непосредственно влиял на оперативные планы Ирана, направленные против Государства Израиль.

До устранения своего предшественника Шадмани занимал должность заместителя командующего центра управления в чрезвычайных ситуациях "Хатам аль-Анбия" и руководителя оперативного управления в форуме Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

Напомним

Израиль атаковал государственное телевидение Ирана.

Армия обороны Израиля сообщала о запуске ракет из Ирана, - системы обороны были приведены в действие для перехвата, населению приказано оставаться в укрытиях.

Дональд Трамп сократил участие в саммите G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон. Решение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке и необходимостью срочных консультаций.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
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Тегеран
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Tesla
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