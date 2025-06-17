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МЗС організувало візит іноземних дипломатів до розбитої після удару рф 17 червня багатоповерхівки у Києві

Київ • УНН

 • 82 перегляди

МЗС організувало візит іноземних дипломатів до місця російського удару по будинку в Києві. Представники понад 60 місій побачили наслідки російського терору в Україні.

МЗС організувало візит іноземних дипломатів до розбитої після удару рф 17 червня багатоповерхівки у Києві

За дорученням міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, МЗС організувало візит іноземних дипломатів до місця удару росії по багатоквартирному будинку в Солом'янському районі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.

Деталі

На запрошення МЗС до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні, зокрема посли та тимчасові повірені.

У заході взяли участь керівники дипломатичних місій Австралії, Австрії Азербайджану, Албанії, Алжиру, Бельгії, Болгарії, Бразилії, Вірменії, В’єтнаму, Греції, Грузії Данії, Естонії, Єгипту, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, КНР, Республіки Корея, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Пакистану, ПАР, Палестини, Польщі, Португалії, Держави Катар, Словаччини, Словенії, Сербії, США, Судану, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції, Японії. Також були присутні представники дипломатичних місій Європейського інвестиційного банку, ЄС, НАТО, Офісу координатора-резидента ООН, Офісу Ради Європи, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Апостольської Нунціатури, ГУАМ та Моніторингової місії ООН з прав людини та ОЕСР.

Зазначається, що представники дипмісій мали змогу побачити з наслідками жорстокого російського терору. Іноземних дипломатів супроводжував перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця.

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Разом з іноземними дипломатами та представниками МЗС місце російського злочину відвідали віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, голова КМВА Тимур Ткаченко, а також голова ДСНС Андрій Даник.

Міністерство закордонних справ висловлює вдячність іноземному дипломатичному корпусу за солідарність з Україною та українським народом на тлі російської агресії та варварських ударів

- йдеться у повідомленні.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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