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Україна закликала світову спільноту засудити масовану атаку рф та посилити тиск на агресора

Київ • УНН

 • 850 перегляди

У ніч проти 17 червня росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 440 дронів і 32 ракети. МЗС України закликає світ посилити тиск на агресора та надати більше ППО.

Україна закликала світову спільноту засудити масовану атаку рф та посилити тиск на агресора

Міністерство закордонних справ України вимагає від світової спільноти рішуче засудити черговий масований комбінований обстріл українських міст, здійснений росією в ніч на 17 червня, та вжити конкретні кроки для посилення тиску на росію та зміцнення обороноздатності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

У ніч проти 17 червня агресор застосував проти України 440 дронів і 32 ракети. Атака стала однією з наймасованіших за час повномасштабного російського вторгнення. У Києві відомо про десятки загиблих та сотні постраждалих цивільних. Ще одна жінка загинула в Одесі. Станом на цей час, рятувально-пошукові роботи ще тривають. Кількість постраждалих може зрости.

Під ударом російських злочинців знову опинилися цивільні громадяни та інфраструктура. російські удари завдали пошкоджень дитячому садочку, житловим будинкам, навчальній установі та промисловим об’єктам.

Переконані, що путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту Групи Семи, аби виставити лідерів країн G7 слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США

- наголошується у заяві МЗС.

У попередні тижні та місяці Україна довела відданість мирним зусиллям. Зокрема, прийняла пропозицію США припинити вогонь на 30 днів, надіслала високопоставлену делегацію для зустрічі з російською делегацією низького рівня, запропонувала реалістичні кроки до миру та висловила готовність до зустрічі лідерів для завершення війни.

У свою чергу, росія не здійснила жодного конструктивного кроку до миру. росія продовжує відкидати пропозицію США щодо тривалого припинення вогню. Росія виставляє неприйнятні ультиматуми та ігнорує українські пропозиції. Росія уникає зустрічі лідерів, яка могла би прокласти реальний шлях до миру. Натомість Москва лише посилює терор, обстріли, вбивства цивільних людей, удари по енергетичній системі та руйнування цивільної інфраструктури України

- йдеться у документі.

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Все це свідчить про безальтернативність посилення тиску на агресора, акцентували в українському МЗС. Посилення санкцій, зокрема в енергетичному та банківському секторах, а також зміцнення оборонних спроможностей України сприятимуть, а не перешкоджатимуть просуванню до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.

Україна закликає партнерів завдати відчутного удару по російській воєнній машині та знизити стелю ціни на російську нафту з 60 до 30 доларів США за барель. Це значно обмежить доходи Кремля від експорту нафти та змусить Росію переглянути агресивну політику.

Закликаємо прискорити постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, NASAMS, IRIS/T, а також додаткових боєприпасів до них, щоб захистити українське небо та рятувати життя. Час також перейти до повного використання та конфіскації російських активів для фінансування українського оборонно-промислового комплексу та відбудови України. Таке рішення засвідчить, що агресія має не лише політичні, але й економічні наслідки для москви

- додали в МЗС

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Наголошується, що Україна продовжує наполягати на політиці миру завдяки силі. Мир завдяки силі означає максимальний економічний тиск на агресора, повне припинення фінансування його воєнних злочинів, відключення від глобальних фінансових систем та тотальну ізоляцію терористичного режиму.

Мир завдяки силі передбачає блокування всіх каналів, через які кремль отримує ресурси для продовження збройної агресії проти України, включаючи повне припинення співпраці з російським ОПК та його міжнародними постачальниками. 

Мир завдяки силі є єдиним шляхом до справедливого завершення російської збройної агресії проти України, оскільки росія розуміє лише мову сили. Кожна хвилина зволікання з жорсткими рішеннями коштує українських життів. Настав час рішучих дій для протидії російській агресії та нейтралізації російської загрози для України та всієї євроатлантичної спільноти.

- резюмується у заяві МЗС України.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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