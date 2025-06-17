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Атака рф на Київ: пошкоджено історичний корпус КПІ та розмальований відомою художницею потяг

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено історичний корпус КПІ, потяг Інтерсіті+ з муралом Барбари Крюгер та два відділення Укрпошти. Поїзд вже відновили та відправили за маршрутом.

Атака рф на Київ: пошкоджено історичний корпус КПІ та розмальований відомою художницею потяг

Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня значної шкоди завдано інфраструктурі столиці та державим установам. Пошкоджено будинк, пошту, корпус КПІ та майно залізниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужби закладів та відомств у Tekegram.

Деталі

У ніч на 17 червня Київ зазнав чергового масованого комбінованого нальоту ворожими дронами, крилатими ракетами та балістикою.

Під час атаки пошкоджень зазнали будівлі і споруди Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. Зокрема, в історичній будівлі навчального корпусу №4, закладини фундаментів якого 1 червня 1898 року започаткували спорудження університету

- йдеться у повідомленні навчального закладу у Telegram.

До того ж, внаслідок ворожого обстрілу вночі у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+, на бортах якого — робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер "Без назви (Ще одне знову)", присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед.

Попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна — і вже о 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком. Цей арт-проєкт, як і вся історія українського спротиву, ще раз підтверджує: стійкість — у нашій ДНК

- розповіли в Укрзалізниці.

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Крім того, внаслідок обстрілів ворога, Укрпошта у Києві втратила два відділення — 03124 та 03126.

Команда, деякі члени якої самі втратили домівку, робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії... Дякую команді, яка після безсонної ночі вже працює. І дякую нашим медикам та рятувальникам, які на місці розбирають завали та рятують людей

- написав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram.

Він уточнив, що, за попередніми прогнозами, вже з 18 червня знову відділення 03124 за новою адресою, куди передадуть всі посилки.

Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061. Поки адміністрація шукає йому нове приміщення.

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Нагадаємо

Вночі під час повітряної атаки рф зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області. Також постраждало зерно.

Через масовану комбіновану атаку рф на столицю України були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту.    

У Києві оголосили 18 червня День жалоби за жертвами масованої атаки рф на столицю, завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака рф на Київ: у будинок влучила ракета Х-101 - Повітряні сили17.06.25, 13:14 • 3950 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКиїв
Укрзалізниця
Укрпошта
Кличко Віталій Володимирович
Kyiv
Tesla
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