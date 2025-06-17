Внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту в Києві - в.о. ректора КАІ Семенова

У ніч проти 17 червня через масовану комбіновану атаку рф на столицю України були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту. Про це повідомила в.о. ректора КАІ Ксенія Семенова, передає УНН.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Ксенія Семенова повідомила про приліт уламків у гуртожиток КАІ.

Всі живі, є поранені. Решту атаки всі сиділи в укритті, на цих гуртожитках великий бункер. Швидко зреагували всі служби і безпека університету. Команда РДА теж була. Якщо ще комусь, про кого ми не знаємо ще, треба допомога, пишіть, або підходьте в 10 гуртожиток - йдеться у дописі.

"Студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку зараз переселяємо. З усіма на контакті студрада студмістечка і адміністрація гуртожитків", - додала вона.

Нагадаємо

Вночі 17 червня Київ зазнав комбінованої атаки з використанням ракет і дронів. Є потерпілі та руйнування в різних районах столиці, зафіксовано пожежі.

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