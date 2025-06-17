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Масована атака рф на Київ: що відомо про наслідки та постраждалих
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Внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту в Києві - в.о. ректора КАІ Семенова

Київ • УНН

 • 2424 перегляди

Внаслідок комбінованої атаки рф на Київ у ніч проти 17 червня, пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, є поранені. Студентів переселяють, їм надається допомога.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту в Києві - в.о. ректора КАІ Семенова

У ніч проти 17 червня через масовану комбіновану атаку рф на столицю України були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту. Про це повідомила в.о. ректора КАІ Ксенія Семенова, передає УНН.

Деталі

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Ксенія Семенова повідомила про приліт уламків у гуртожиток КАІ.

Всі живі, є поранені. Решту атаки всі сиділи в укритті, на цих гуртожитках великий бункер. Швидко зреагували всі служби і безпека університету. Команда РДА теж була. Якщо ще комусь, про кого ми не знаємо ще, треба допомога, пишіть, або підходьте в 10 гуртожиток

- йдеться у дописі.

"Студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку зараз переселяємо. З усіма на контакті студрада студмістечка і адміністрація гуртожитків", - додала вона.

Нагадаємо

Вночі 17 червня Київ зазнав комбінованої атаки з використанням ракет і дронів. Є потерпілі та руйнування в різних районах столиці, зафіксовано пожежі.

Ворог масовано атакує Київщину, є поранена та пошкодження – ОВА17.06.25, 02:46 • 3214 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Kyiv
Tesla
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