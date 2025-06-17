В результате вражеской атаки повреждены общежития авиационного института в Киеве - и.о. ректора КАИ Семенова
Киев • УНН
В результате комбинированной атаки рф на Киев в ночь на 17 июня, повреждены общежития Киевского авиационного института, есть раненые. Студентов переселяют, им оказывается помощь.
В ночь на 17 июня из-за массированной комбинированной атаки рф на столицу Украины были повреждены общежития Киевского авиационного института. Об этом сообщила и.о. ректора КАИ Ксения Семенова, передает УНН.
Детали
На своей странице в социальной сети Instagram Ксения Семенова сообщила о прилете обломков в общежитие КАИ.
Все живы, есть раненые. Остальные во время атаки все сидели в укрытии, на этих общежитиях большой бункер. Быстро среагировали все службы и безопасность университета. Команда РГА тоже была. Если еще кому-то, о ком мы не знаем еще, нужна помощь, пишите, или подходите в 10 общежитие
"Студентов и сотрудников из поврежденного общежития сейчас переселяем. Со всеми на контакте студсовет студгородка и администрация общежитий", - добавила она.
Напомним
Ночью 17 июня Киев подвергся комбинированной атаке с использованием ракет и дронов. Есть пострадавшие и разрушения в разных районах столицы, зафиксированы пожары.
Враг массированно атакует Киевскую область, есть раненая и повреждения – ОВА17.06.25, 02:46 • 3000 просмотров