В результате вражеской атаки повреждены общежития авиационного института в Киеве - и.о. ректора КАИ Семенова

В ночь на 17 июня из-за массированной комбинированной атаки рф на столицу Украины были повреждены общежития Киевского авиационного института. Об этом сообщила и.о. ректора КАИ Ксения Семенова, передает УНН.

На своей странице в социальной сети Instagram Ксения Семенова сообщила о прилете обломков в общежитие КАИ.

Все живы, есть раненые. Остальные во время атаки все сидели в укрытии, на этих общежитиях большой бункер. Быстро среагировали все службы и безопасность университета. Команда РГА тоже была. Если еще кому-то, о ком мы не знаем еще, нужна помощь, пишите, или подходите в 10 общежитие