Враг массированно атакует Киевскую область, есть раненая и повреждения – ОВА
Киев • УНН
Ночью 17 июня россия массированно обстреляла Киевскую область. В Вышгородском районе ранена женщина, поврежден дом, в Броварском районе произошли пожары.
В ночь на вторник, 17 июня, Россия в очередной раз совершила массированный обстрел Киевской области. В окрестностях столицы в результате вражеской атаки ранена женщина, поврежден частный дом, вспыхнули пожары. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Киевской областной государственной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.
Враг массированно атакует Киевскую область БПЛА и ракетами. Под ударами мирные населенные пункты области. К сожалению, в Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резаная рана правого плеча. Необходима медицинская помощь
По его словам, в результате российских обстрелов поврежден частный дом. В нем выбиты окна.
"В Броварском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание крыши частного дома. Также фиксируется пожар хозяйственной постройки на территории предприятия", - добавил он.
Напомним
В ночь на вторник, 17 июня, на Киев совершено очередную мощную атаку с разных сторон. В результате массированного российского обстрела пострадали 16 человек: среди них женщина в тяжелом состоянии, мужчина с ожогами. Зафиксировано падение обломков, пожары и разрушения в разных районах украинской столицы.
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