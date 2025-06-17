Ворог масовано атакує Київщину, є поранена та пошкодження – ОВА

У ніч проти вівторка, 17 червня росія вчергове здійснила масований обстріл Київщини. На околицях столиці внаслідок ворожої атаки поранено жінку, пошкоджено приватний будинок, спалахнули пожежі. Про це інформує у своєму Telegram-каналі очільник Київської обласної державної адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.

Ворог масовано атакує Київщину БпЛА та ракетами. Під ударами мирні населені пункти області. На жаль, у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, внаслідок російського обстрілу пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.

"У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства", - додав він.

Нагадаємо

У ніч проти вівторка, 17 червня, на Київ здійснено чергову потужну атаку з різних сторін. Внаслідок масованого російського обстрілу постраждало 16 людей: серед них жінка у важкому стані, чоловік з опіками. Зафіксовано падіння уламків, пожежі та рунування в різних районах української столиці.

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