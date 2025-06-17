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Атака рф на Киев: поврежден исторический корпус КПИ и разрисованный известной художницей поезд

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В результате ночной атаки на Киев поврежден исторический корпус КПИ, поезд Интерсити+ с муралом Барбары Крюгер и два отделения Укрпочты. Поезд уже восстановили и отправили по маршруту.

Атака рф на Киев: поврежден исторический корпус КПИ и разрисованный известной художницей поезд

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня значительный ущерб нанесен инфраструктуре столицы и государственным учреждениям. Повреждены дома, почта, корпус КПИ и имущество железной дороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службы заведений и ведомств в Tekegram.

Детали

В ночь на 17 июня Киев подвергся очередному массированному комбинированному налету вражескими дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

Во время атаки повреждения получили здания и сооружения Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского. В частности, в историческом здании учебного корпуса №4, закладки фундаментов которого 1 июня 1898 года положили начало сооружению университета

- говорится в сообщении учебного заведения в Telegram.

К тому же, в результате вражеского обстрела ночью в пункте базирования получил повреждения поезд Интерсити+, на бортах которого — работа всемирно известной американской художницы Барбары Крюгер "Без названия (Еще одно снова)", посвященная украинцам, которые ежедневно неустанно двигаются вперед.

Несмотря на атаку, поезд выстоял. Оперативно восстановлены поврежденные окна — и уже в 11:36 он отправился из Киева в Перемышль по графику. Этот арт-проект, как и вся история украинского сопротивления, еще раз подтверждает: устойчивость — в нашей ДНК

- рассказали в Укрзализныце.

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Кроме того, в результате обстрелов врага, Укрпочта в Киеве потеряла два отделения — 03124 и 03126.

Команда, некоторые члены которой сами потеряли дом, делает все возможное, чтобы как можно оперативнее возобновить работу, ведь пенсионеры уже утром спрашивали о пенсиях... Спасибо команде, которая после бессонной ночи уже работает. И спасибо нашим медикам и спасателям, которые на месте разбирают завалы и спасают людей

- написал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram.

Он уточнил, что, по предварительным прогнозам, уже с 18 июня снова отделение 03124 по новому адресу, куда передадут все посылки.

Отделение 03126 временно будет обслуживаться через 03061. Пока администрация ищет ему новое помещение.

Ликвидация пожаров после атак по Киеву: с вертолетов сбросили уже более 100 тонн воды, тушение продолжается17.06.25, 12:25 • 2116 просмотров

Напомним

Ночью во время воздушной атаки рф получила повреждения железнодорожная инфраструктура в Киеве и области. Также пострадало зерно.

Из-за массированной комбинированной атаки рф на столицу Украины были повреждены общежития Киевского авиационного института.    

В Киеве объявили 18 июня День траура по жертвам массированной атаки рф на столицу, завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака рф на Киев: в дом попала ракета Х-101 - Воздушные силы17.06.25, 13:14 • 3940 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКиев
Украинские железные дороги
Укрпочта
Виталий Кличко
Киев
Tesla
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