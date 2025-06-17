Ликвидация пожаров после атак по Киеву: с вертолетов сбросили уже более 100 тонн воды, тушение продолжается
Киев • УНН
В Киеве продолжается ликвидация последствий российских атак. Спасатели, используя вертолеты, совершили более 50 сбросов воды для тушения пожаров на трех локациях.
Спасатели работают на 3 локациях, уже совершили более 50 сбросов воды, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
В столице Украины продолжается тушение пожаров, вызванных последствиями атак со стороны российской армии. Согласно сообщению службы спасателей, на месте ликвидации последствий ударов вс рф, сейчас работают 2 вертолета ГСЧС. Специалисты работают на 3 локациях. Сейчас тушение пожаров и поисково-спасательные работы все еще продолжаются.
Спасатели совершили более 50 сбросов воды, общим объемом более 100 тонн.
Напомним
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