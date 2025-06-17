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Ликвидация пожаров после атак по Киеву: с вертолетов сбросили уже более 100 тонн воды, тушение продолжается

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В Киеве продолжается ликвидация последствий российских атак. Спасатели, используя вертолеты, совершили более 50 сбросов воды для тушения пожаров на трех локациях.

Ликвидация пожаров после атак по Киеву: с вертолетов сбросили уже более 100 тонн воды, тушение продолжается

Спасатели работают на 3 локациях, уже совершили более 50 сбросов воды, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

В столице Украины продолжается тушение пожаров, вызванных последствиями атак со стороны российской армии. Согласно сообщению службы спасателей, на месте ликвидации последствий ударов вс рф, сейчас работают 2 вертолета ГСЧС. Специалисты работают на 3 локациях. Сейчас тушение пожаров и поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

Спасатели совершили более 50 сбросов воды, общим объемом более 100 тонн. 

Напомним

В результате атаки рф в Киеве - всего к медикам после массированной атаки врага пока обратились 114 пострадавших. 68 из них госпитализировали. 

В Киеве на Нивках нашли части кассетных боеприпасов после ракетного удара рф.

Баллистическая ракета, попавшая в многоэтажку Киева, пробила перекрытия до подвала.

Ночью во время воздушной атаки рф получила повреждения железнодорожная инфраструктура в Киеве и области. Также пострадало зерно.

В Киеве объявили 18 июня Днем траура по жертвам массированной атаки рф на столицу, завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Виталий Кличко
Киев
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