Балістична ракета, що у Києві знищила під'їзд багатоповерхівки, провалила бетонні перекриття у підвал - Клименко

Дев'ять поверхів будинку у місці обваленого під'їзду, склалися на рівні 2-поверхового будинку. Удар ракетою спричинив обвал навіть у підвал. Передає УНН із посиланням на повідомлення керівника МВС України Ігоря Клименка.

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Балістична ракета, яка повністю знищила один з під'їздів столичної багатоповерхівки, зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал, передає МВС.

Розбираємо конструкцію. Провалилась балістична ракета настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття у підвал. Тому налаштовані працювати багатозмінно, для того, щоб докопатися до великих конструкцій, - зараз відповідна техніка буде ці конструкції підіймати, для того щоб поверх за поверхом розбирати. Наразі всі 9 поверхів склалися на рівні 2-поверхового будинку. - повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Нагадаємо

17 червня Київ зазнав комбінованої атаки з використанням ракет і дронів.

Вночі Київ та околиці зазнали атаки 175 дронами, понад 14 крилатими та 2 балістичними ракетами. Найбільше руйнувань у Солом'янському та Дарницькому районах.

У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про 14 загиблих і вже про щонайменше 99 постраждалих, але є інформація, що їх вже може бути більше - 104.

У Києві відомо вже про 114 постраждалих внаслідок атаки рф, повідомив мер столиці Віталій Кличко, не наводячи загальну кількість жертв, але уточнивши, що лише у Дарницькому районі загинули троє людей.

Внаслідок комбінованої атаки рф на Київ у ніч проти 17 червня, пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту.