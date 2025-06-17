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"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
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"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
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Балістична ракета, що у Києві знищила під'їзд багатоповерхівки, провалила бетонні перекриття у підвал - Клименко

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Балістична ракета, що влучила у багатоповерхівку Києва, пробила перекриття до підвалу. Внаслідок удару 9 поверхів будинку склалися до рівня 2-поверхової будівлі.

Балістична ракета, що у Києві знищила під'їзд багатоповерхівки, провалила бетонні перекриття у підвал - Клименко

Дев'ять поверхів будинку у місці обваленого під'їзду, склалися на рівні 2-поверхового будинку. Удар ракетою спричинив обвал навіть у підвал. Передає УНН із посиланням на повідомлення керівника МВС України Ігоря Клименка. 

Деталі

Балістична ракета, яка повністю знищила один з під'їздів столичної багатоповерхівки, зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал, передає МВС.

Розбираємо конструкцію. Провалилась балістична ракета настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття у підвал. Тому налаштовані працювати багатозмінно, для того, щоб докопатися до великих конструкцій, - зараз відповідна техніка буде ці конструкції підіймати, для того щоб поверх за поверхом розбирати. Наразі всі 9 поверхів склалися на рівні 2-поверхового будинку.

- повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Нагадаємо

17 червня Київ зазнав комбінованої атаки з використанням ракет і дронів

Вночі Київ та околиці зазнали атаки 175 дронами, понад 14 крилатими та 2 балістичними ракетами. Найбільше руйнувань у Солом'янському та Дарницькому районах.

У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про 14 загиблих і вже про щонайменше 99 постраждалих, але є інформація, що їх вже може бути більше - 104.

У Києві відомо вже про 114 постраждалих внаслідок атаки рф, повідомив мер столиці Віталій Кличко, не наводячи загальну кількість жертв, але уточнивши, що лише у Дарницькому районі загинули троє людей.

Внаслідок комбінованої атаки рф на Київ у ніч проти 17 червня, пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКиїв
Міністерство внутрішніх справ України
Клименко Ігор Володимирович
Кличко Віталій Володимирович
Kyiv
Tesla
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