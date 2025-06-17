У Києві вже щонайменше 99 постраждалих внаслідок нічної атаки рф

У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про 14 загиблих і вже про щонайменше 99 постраждалих, але є інформація, що їх вже може бути більше - 104, перевіряється, повідомив у вівторок голова КМВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 - госпіталізовані. Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо - написав Ткаченко.

З його слів, на місцях ще тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. "На жаль, число постраждалих може зростати", - зазначив він.

"Щодо загиблих - станом на зараз 14, але триває розбір завалів, зокрема на місці знищеного росіянами підʼїзду багатоповерхівки в Соломʼянському районі", - вказав Ткаченко.

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