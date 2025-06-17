В Киеве уже как минимум 99 пострадавших в результате ночной атаки рф

В Киеве в результате ночной атаки рф известно о 14 погибших и уже по меньшей мере 99 пострадавших, но есть информация, что их уже может быть больше - 104, проверяется, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Сейчас точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 - госпитализированы. Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем - написал Ткаченко.

По его словам, на местах еще продолжаются спасательные работы, люди продолжают обращаться за помощью. "К сожалению, число пострадавших может расти", - отметил он.

"Относительно погибших - по состоянию на сейчас 14, но продолжается разбор завалов, в частности на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе", - указал Ткаченко.

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