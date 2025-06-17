Баллистическая ракета, уничтожившая в Киеве подъезд многоэтажки, провалила бетонные перекрытия в подвал - Клименко

Девять этажей дома в месте обрушенного подъезда сложились на уровне 2-этажного дома. Удар ракетой повлек обвал даже в подвал. Передает УНН со ссылкой на сообщение руководителя МВД Украины Игоря Клименко.

Детали

Баллистическая ракета, которая полностью уничтожила один из подъездов столичной многоэтажки, зашла настолько глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал, передает МВД.

Разбираем конструкцию. Провалилась баллистическая ракета настолько глубоко, что провалила даже бетонные перекрытия в подвал. Поэтому настроены работать многосменно, для того чтобы докопаться до больших конструкций, - сейчас соответствующая техника будет эти конструкции поднимать, для того чтобы этаж за этажом разбирать. Сейчас все 9 этажей сложились на уровне 2-этажного дома. - сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Напомним

17 июня Киев подвергся комбинированной атаке с использованием ракет и дронов.

Ночью Киев и окрестности подверглись атаке 175 дронами, более 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами. Больше всего разрушений в Соломенском и Дарницком районах.

В Киеве в результате ночной атаки рф известно о 14 погибших и уже о по меньшей мере 99 пострадавших, но есть информация, что их уже может быть больше - 104.

В Киеве известно уже о 114 пострадавших в результате атаки рф, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, не приводя общее количество жертв, но уточнив, что только в Дарницком районе погибли три человека.

В результате комбинированной атаки рф на Киев в ночь на 17 июня, повреждены общежития Киевского авиационного института.