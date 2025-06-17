Ліквідація пожеж після атак по Києву: з вертольотів скинули вже понад 100 тонн води, гасіння триває

Рятувальники працюють на 3 локаціях, вже здійснили понад 50 скидів води, передає УНН із посиланням на ДСНС України.

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У столиці України триває гасіння пожеж, спричинених наслідками атак з боку російської армії. Згідно з повідомленням служби рятувальників, на місці ліквідації наслідків ударів зс рф, наразі працюють 2 гелікоптери ДСНС. Фахівці працюють на 3 локаціях. Зараз гасіння пожеж та пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.

Рятувальники здійснили понад 50 скидів води, загальним обсягом понад 100 тонн.

Нагадаємо

Внаслідок атаки рф у Києві - усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували.

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