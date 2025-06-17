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Ліквідація пожеж після атак по Києву: з вертольотів скинули вже понад 100 тонн води, гасіння триває

Київ • УНН

 • 172 перегляди

У Києві триває ліквідація наслідків російських атак. Рятувальники, використовуючи гелікоптери, здійснили понад 50 скидів води для гасіння пожеж на трьох локаціях.

Ліквідація пожеж після атак по Києву: з вертольотів скинули вже понад 100 тонн води, гасіння триває

Рятувальники працюють на 3 локаціях, вже здійснили понад 50 скидів води, передає УНН із посиланням на ДСНС України.

Деталі

У столиці України триває гасіння пожеж, спричинених наслідками атак з боку російської армії. Згідно з повідомленням служби рятувальників, на місці ліквідації наслідків ударів зс рф, наразі працюють 2 гелікоптери ДСНС. Фахівці працюють на 3 локаціях. Зараз гасіння пожеж та пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.

Рятувальники здійснили понад 50 скидів води, загальним обсягом понад 100 тонн. 

Нагадаємо

Внаслідок атаки рф у Києві - усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. 

У Києві на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів після ракетного удару рф.

Балістична ракета, що влучила у багатоповерхівку Києва, пробила перекриття до підвалу.

Вночі під час повітряної атаки рф зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області. Також постраждало зерно.

У Києві оголосили 18 червня День жалоби за жертвами масованої атаки рф на столицю, завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кличко Віталій Володимирович
Kyiv
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