Удар рф по Києву: пошкоджено залізницю та зерно
Київ • УНН
Вночі під час повітряної атаки рф було пошкоджено залізничну інфраструктуру в Києві та області, а також зерно. Запущено 440 безпілотників та 32 ракети.
Вночі під час повітряної атаки рф зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області. Також постраждало зерно. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у Facebook, передає УНН.
Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське. Втім. Без шансів. Все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде
Укрзалізниця також повідомляє, що сьогодні вночі під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.
Доповнення
росія вночі запустила по Україні 440 безпілотників та 32 ракети, знешкоджено 402 дрони та 26 ракет, у тому числі два "Кинджали", один з яких локаційно втрачений.
У ніч проти 17 червня через масовану комбіновану атаку рф на столицю України були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту.