Удар рф по Києву: пошкоджено залізницю та зерно

Вночі під час повітряної атаки рф зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області. Також постраждало зерно. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у Facebook, передає УНН.

Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське. Втім. Без шансів. Все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде - написав Перцовський.

Укрзалізниця також повідомляє, що сьогодні вночі під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

Доповнення

росія вночі запустила по Україні 440 безпілотників та 32 ракети, знешкоджено 402 дрони та 26 ракет, у тому числі два "Кинджали", один з яких локаційно втрачений.

У ніч проти 17 червня через масовану комбіновану атаку рф на столицю України були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту.