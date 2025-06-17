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Безпілотний літальний апарат

Удар рф по Києву: пошкоджено залізницю та зерно

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Вночі під час повітряної атаки рф було пошкоджено залізничну інфраструктуру в Києві та області, а також зерно. Запущено 440 безпілотників та 32 ракети.

Удар рф по Києву: пошкоджено залізницю та зерно

Вночі під час повітряної атаки рф зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області. Також постраждало зерно. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у Facebook, передає УНН.

Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське. Втім. Без шансів. Все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде

- написав Перцовський. 

Укрзалізниця також повідомляє, що сьогодні вночі під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

 

Доповнення

росія вночі запустила по Україні 440 безпілотників та 32 ракети, знешкоджено 402 дрони та 26 ракет, у тому числі два "Кинджали", один з яких локаційно втрачений.

У ніч проти 17 червня через масовану комбіновану атаку рф на столицю України були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКиїв
Укрзалізниця
Х-47М2 «Кинджал»
Kyiv
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