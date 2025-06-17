Удар рф по Киеву: повреждена железная дорога и зерно
Киев • УНН
Ночью во время воздушной атаки рф была повреждена железнодорожная инфраструктура в Киеве и области, а также зерно. Запущено 440 беспилотников и 32 ракеты.
Ночью во время воздушной атаки рф была повреждена железнодорожная инфраструктура в Киеве и области. Также пострадало зерно. Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в Facebook, передает УНН.
Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское. Впрочем. Без шансов. Все будет оперативно восстановлено, на движение поездов влияния не будет
Укрзализныця также сообщает, что сегодня ночью во время массированной воздушной атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура в Киеве и области.
Дополнение
россия ночью запустила по Украине 440 беспилотников и 32 ракеты, обезврежено 402 дрона и 26 ракет, в том числе два "Кинжала", один из которых локационно потерян.
В ночь на 17 июня из-за массированной комбинированной атаки рф на столицу Украины были повреждены общежития Киевского авиационного института.