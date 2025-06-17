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Беспилотный летательный аппарат

Удар рф по Киеву: повреждена железная дорога и зерно

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Ночью во время воздушной атаки рф была повреждена железнодорожная инфраструктура в Киеве и области, а также зерно. Запущено 440 беспилотников и 32 ракеты.

Удар рф по Киеву: повреждена железная дорога и зерно

Ночью во время воздушной атаки рф была повреждена железнодорожная инфраструктура в Киеве и области. Также пострадало зерно. Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в Facebook, передает УНН.

Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское. Впрочем. Без шансов. Все будет оперативно восстановлено, на движение поездов влияния не будет

- написал Перцовский. 

Укрзализныця также сообщает, что сегодня ночью во время массированной воздушной атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура в Киеве и области.

 

Дополнение

россия ночью запустила по Украине 440 беспилотников и 32 ракеты, обезврежено 402 дрона и 26 ракет, в том числе два "Кинжала", один из которых локационно потерян.

В ночь на 17 июня из-за массированной комбинированной атаки рф на столицу Украины были повреждены общежития Киевского авиационного института.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКиев
Украинские железные дороги
Х-47М2 "Кинжал"
Киев
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