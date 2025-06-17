Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів

На Нивках в Києві екстрені служби знайшли частини касетних боєприпасів після ракетного удару рф. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає УНН.

Кличко зазначив, що на Нивках одна з ракет вдарила в житловий будинок, загиблих немає.

"На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів. Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців", - повідомив Кличко.

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Доповнення

По Україні внаслідок нічної атаки рф відомо про 14 загиблих і вже про щонайменше 99 постраждалих, але є інформація, що їх вже може бути більше - 104, перевіряється.

У ніч проти 17 червня через масовану комбіновану атаку рф на столицю України були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту.