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"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
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Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов

Киев • УНН

 • 11685 просмотра

В Киеве на Нивках нашли части кассетных боеприпасов после ракетного удара рф.

Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов

На Нивках в Киеве экстренные службы нашли части кассетных боеприпасов после ракетного удара рф. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

Кличко отметил, что на Нивках одна из ракет ударила в жилой дом, погибших нет.

"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Очередное свидетельство геноцида, который совершает россия против украинцев", - сообщил Кличко.

"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами17.06.25, 09:29 • 7758 просмотров

Дополнение

По Украине в результате ночной атаки рф известно о 14 погибших и уже о минимум 99 пострадавших, но есть информация, что их уже может быть больше - 104, проверяется. 

В ночь на 17 июня из-за массированной комбинированной атаки рф на столицу Украины были повреждены общежития Киевского авиационного института.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
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