Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов

На Нивках в Киеве экстренные службы нашли части кассетных боеприпасов после ракетного удара рф. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

Кличко отметил, что на Нивках одна из ракет ударила в жилой дом, погибших нет.

"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Очередное свидетельство геноцида, который совершает россия против украинцев", - сообщил Кличко.

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Дополнение

По Украине в результате ночной атаки рф известно о 14 погибших и уже о минимум 99 пострадавших, но есть информация, что их уже может быть больше - 104, проверяется.

В ночь на 17 июня из-за массированной комбинированной атаки рф на столицу Украины были повреждены общежития Киевского авиационного института.