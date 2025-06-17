Украина призвала мировое сообщество осудить массированную атаку рф и усилить давление на агрессора

Министерство иностранных дел Украины требует от мирового сообщества решительно осудить очередной массированный комбинированный обстрел украинских городов, осуществленный россией в ночь на 17 июня, и принять конкретные шаги для усиления давления на россию и укрепления обороноспособности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

В ночь на 17 июня агрессор применил против Украины 440 дронов и 32 ракеты. Атака стала одной из самых массированных за время полномасштабного российского вторжения. В Киеве известно о десятках погибших и сотнях пострадавших гражданских. Еще одна женщина погибла в Одессе. По состоянию на данный момент, спасательно-поисковые работы еще продолжаются. Количество пострадавших может возрасти.

Под ударом российских преступников снова оказались гражданские граждане и инфраструктура. российские удары нанесли повреждения детскому садику, жилым домам, учебному заведению и промышленным объектам.

Убеждены, что путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита Группы Семи, чтобы выставить лидеров стран G7 слабыми. Он сознательно демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям, прежде всего к усилиям США - отмечается в заявлении МИД.

В предыдущие недели и месяцы Украина доказала приверженность мирным усилиям. В частности, приняла предложение США прекратить огонь на 30 дней, направила высокопоставленную делегацию для встречи с российской делегацией низкого уровня, предложила реалистичные шаги к миру и выразила готовность к встрече лидеров для завершения войны.

В свою очередь, россия не осуществила ни одного конструктивного шага к миру. россия продолжает отвергать предложение США о длительном прекращении огня. Россия выставляет неприемлемые ультиматумы и игнорирует украинские предложения. Россия избегает встречи лидеров, которая могла бы проложить реальный путь к миру. Вместо этого Москва лишь усиливает террор, обстрелы, убийства гражданских людей, удары по энергетической системе и разрушения гражданской инфраструктуры Украины - говорится в документе.

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Все это свидетельствует о безальтернативности усиления давления на агрессора, акцентировали в украинском МИД. Усиление санкций, в частности в энергетическом и банковском секторах, а также укрепление оборонных возможностей Украины будут способствовать, а не препятствовать продвижению к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.

Украина призывает партнеров нанести ощутимый удар по российской военной машине и снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 30 долларов США за баррель. Это значительно ограничит доходы Кремля от экспорта нефти и заставит Россию пересмотреть агрессивную политику.

Призываем ускорить поставки Украине современных систем противовоздушной обороны, в частности систем Patriot, NASAMS, IRIS/T, а также дополнительных боеприпасов к ним, чтобы защитить украинское небо и спасать жизни. Пора также перейти к полному использованию и конфискации российских активов для финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса и восстановления Украины. Такое решение засвидетельствует, что агрессия имеет не только политические, но и экономические последствия для москвы - добавили в МИД

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Отмечается, что Украина продолжает настаивать на политике мира благодаря силе. Мир благодаря силе означает максимальное экономическое давление на агрессора, полное прекращение финансирования его военных преступлений, отключение от глобальных финансовых систем и тотальную изоляцию террористического режима.

Мир благодаря силе предусматривает блокирование всех каналов, через которые кремль получает ресурсы для продолжения вооруженной агрессии против Украины, включая полное прекращение сотрудничества с российским ОПК и его международными поставщиками.

Мир благодаря силе является единственным путем к справедливому завершению российской вооруженной агрессии против Украины, поскольку россия понимает только язык силы. Каждая минута промедления с жесткими решениями стоит украинских жизней. Пришло время решительных действий для противодействия российской агрессии и нейтрализации российской угрозы для Украины и всего евроатлантического сообщества. - резюмируется в заявлении МИД Украины.

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