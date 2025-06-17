МИД организовало визит иностранных дипломатов в разбитую после удара рф 17 июня многоэтажку в Киеве

По поручению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, МИД организовал визит иностранных дипломатов к месту удара россии по многоквартирному дому в Соломенском районе Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Детали

По приглашению МИД в разрушенный дом прибыли представители более 60 дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, в частности послы и временные поверенные.

В мероприятии приняли участие руководители дипломатических миссий Австралии, Австрии Азербайджана, Албании, Алжира, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Армении, Вьетнама, Греции, Грузии Дании, Эстонии, Египта, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, КНР, Республики Корея, Латвии, Литвы, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Пакистана, ЮАР, Палестины, Польши, Португалии, Государства Катар, Словакии, Словении, Сербии, США, Судана, Таджикистана, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Черногории, Швейцарии, Швеции, Японии. Также присутствовали представители дипломатических миссий Европейского инвестиционного банка, ЕС, НАТО, Офиса координатора-резидента ООН, Офиса Совета Европы, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Апостольской Нунциатуры, ГУАМ и Мониторинговой миссии ООН по правам человека и ОЭСР.

Отмечается, что представители дипмиссий имели возможность увидеть последствия жестокого российского террора. Иностранных дипломатов сопровождал первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

Украина призвала мировое сообщество осудить массированную атаку рф и усилить давление на агрессора

Вместе с иностранными дипломатами и представителями МИД место российского преступления посетили вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Мыкыта, председатель КГВА Тимур Ткаченко, а также председатель ГСЧС Андрей Даник.

Министерство иностранных дел выражает благодарность иностранному дипломатическому корпусу за солидарность с Украиной и украинским народом на фоне российской агрессии и варварских ударов - говорится в сообщении.

Одна из самых смертоносных атак с июля 2024 года: в ООН отреагировали на удар рф по Киеву