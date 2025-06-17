У Тегерані лунають вибухи: в Ізраїлі заявляють про виліт 60 винищувачів для широкої хвилі ударів

На заході Тегерану лунають безперервні та інтенсивні вибухи. Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, заявив, що 60 винищувачів ВПС Ізраїлю вирушили для "широкої хвилі ударів у серці Ірану". Про це пише УНН з посиланням на IRNA та The Times of Israel.

У західному Тегерані чути безперервні та інтенсивні вибухи - йдеться в повідомленні.

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, заявив, що кілька годин тому 60 винищувачів ВПС Ізраїлю вирушили для "широкої хвилі ударів у серці Ірану", цілячись на пускові установки балістичних ракет, спрямовані на Ізраїль.

Зараз вони докладають зусиль для запуску ракет з Ісфахану. Вони відійшли із західного Ірану, але ми йдемо за ними - додав Дефрін.

Доповнення

В Ірані повідомляють про масові збої в роботі інтернета по усій країні. Наразі причина збоїв незрозуміла.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому відомо, де переховується Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї. При цьому він наголосив, що його не збираються ліквідовувати.

Американський авіаносець USS Nimitz залишив Південнокитайське море та взяв курс на захід на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном для захисту військового контингенту в регіоні. За даними сервісу Marine Traffic, корабель вирушив уранці 16 червня після скасування запланованого візиту до в'єтнамського порту Дананг.