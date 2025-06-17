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В Тегеране раздаются взрывы: в Израиле заявляют о вылете 60 истребителей для широкой волны ударов

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что 60 истребителей нанесли удары по пусковым установкам баллистических ракет в Иране. В Иране наблюдаются массовые сбои в работе интернета.

В Тегеране раздаются взрывы: в Израиле заявляют о вылете 60 истребителей для широкой волны ударов

На западе Тегерана раздаются непрерывные и интенсивные взрывы. Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин, заявил, что 60 истребителей ВВС Израиля отправились для "широкой волны ударов в сердце Ирана". Об этом пишет УНН со ссылкой на IRNA и The Times of Israel.

В западном Тегеране слышны непрерывные и интенсивные взрывы 

- говорится в сообщении.

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин, заявил, что несколько часов назад 60 истребителей ВВС Израиля отправились для "широкой волны ударов в сердце Ирана", целясь на пусковые установки баллистических ракет, направленные на Израиль.

Сейчас они прилагают усилия для запуска ракет из Исфахана. Они отошли из западного Ирана, но мы идем за ними 

- добавил Дефрин.

Дополнение

В Иране сообщают о массовых сбоях в работе интернета по всей стране. Пока причина сбоев непонятна.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему известно, где скрывается Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. При этом он подчеркнул, что его не собираются ликвидировать.

Американский авианосец USS Nimitz покинул Южно-Китайское море и взял курс на запад на фоне роста напряженности между Израилем и Ираном для защиты военного контингента в регионе. По данным сервиса Marine Traffic, корабль отправился утром 16 июня после отмены запланированного визита во вьетнамский порт Дананг.

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости Мира
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Южно-Китайское море
Дональд Трамп
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