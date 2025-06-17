Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики

Американський підприємець Ілон Маск категорично спростував повідомлення газети The New York Times про нібито вживання ним наркотиків та опублікував результати відповідного тесту.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Маска у соцмережі Х.

Деталі

До цієї скандальної ситуації призвела публікація газети The New York Times, у якій стверджувалося, що в 2024 році Маск систематично приймав значні дози кетаміну, що навіть негативно позначилося на його здоров’ї.

У статті також згадувалося, що він, за даними газети, поєднував кетамін з екстазі, галюциногенними грибами та стимулятором Adderall, а також ніс із собою аптечку з приблизно 20 видами таблеток У відповідь Маск опублікував допис у соцмережі X.

Я НЕ приймаю наркотики! The New York Times, збрехали, як могли. Кілька років тому я спробував кетамін за рецептом і сказав про це в інтерв’ю, так що це навіть не новина. Він допомагає вибратися з темних душевних ям, але з тих пір я його не приймаю – заявив Ілон Маск.

Також американський мільярдер оприлюднив результати аналізу на вживання наркотиків на своїй сторінці у соцмережі X.

Це стало реакцією на повідомлення ЗМІ, які з посиланням на джерела стверджували, що він вживає та комбінує наркотичні речовини, іноді роблячи це щоденно.

На опублікованому знімку документа, датованого 13 червня, перелічено низку наркотичних засобів — зокрема кетамін, кокаїн, амфетамін та інші. Навпроти кожного з них зазначено результат "негативно".

Довідка

The New York Times у своїй публікації послалася на більше десятка анонімних джерел, внутрішні повідомлення та медичні дані, стверджуючи, що Маск іноді змішував кетамін з іншими речовинами, що могло посилити навантаження на організм.

Трамп пов'язує "божевільну" поведінку Маска з наркотиками - NYT