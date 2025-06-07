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Трамп пов'язує "божевільну" поведінку Маска з наркотиками - NYT

Київ • УНН

 • 1842 перегляди

Трамп звинувачує Ілона Маска у вживанні наркотиків, зокрема кетаміну, через його «божевільну» поведінку. Хоч Маск і визнавав вживання кетаміну, він заперечує залежність.

Трамп пов'язує "божевільну" поведінку Маска з наркотиками - NYT

Президент США Дональд Трамп пов’язує "божевільну" поведінку мільярдера Ілона Маска з вживанням наркотиків, проте публічно відмовився про це заявити. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"Президент Трамп звинувачує Ілона Маска у вживанні наркотиків (...) За словами двох людей, обізнаних з приватними коментарями Трампа, протягом останніх 24 годин він говорив своїм партнерам, що "божевільна" поведінка Ілона Маска пов'язана з його наркотичною залежністю", - пише видання.

Видання зазначає, що раніше в ЗМІ була інформація про вживання Маском кетаміну - потужного анестетика, який стає дедалі популярнішим засобом для лікування депресії, стійкої до лікування, та інших психічних розладів.

"Хоч пан Маск визнав, що використовував кетамін у минулому для лікування депресії, він заперечив припущення, що зараз вживає кетамін - або будь-який інший наркотик", - додає видання.

Трамп під час польоту літаком Air Force One, відповідаючи на запитання щодо побоювання щодо вживання Маском наркотиків, коли він працював на нього, відповів: "Я не хочу коментувати його вживання наркотиків. Я не знаю, який у нього статус. Я читав статтю в The New York Times. Мені здалося, що вона, чесно кажучи, звучала дуже несправедливо".

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента США.

Трамп заявив, що Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Ілон Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Маск заявив, що "час скинути дійсно велику бомбу" та звинуватив президента США Дональда Трампа, що той фігурує в "файлах Епштейна".

У четвер акції Tesla впали на 150 мільярдів доларів через публічну суперечку між Трампом та Маском.

Імперія Ілона Маска під загрозою через конфлікт із Трампом: деталі06.06.25, 20:21 • 3530 переглядiв

Згодом Politico писало, що Трамп і помічники Білого дому сигналізують про можливе чергове примирення з Маском після онлайн-суперечки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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